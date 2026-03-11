11 de marzo de 2026 - 11:36

El Gobierno nacional modificó los períodos estacionales para los ajustes de las tarifas de gas

Realizó cambios sobre las fechas de inicio de los períodos invernales y estivales a los fines tarifarios.

Cambiaron el modo de establecer las tarifas de gas.

El Gobierno nacional cambió los períodos establecidos para realizar los ajustes estacionales en el precio del gas que se traslada a las facturas de los usuarios.

A partir de esta medida, el año se dividirá en dos tramos: un ciclo invernal que abarca desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, y un ciclo estival que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente

El nuevo esquema sustituye la división anterior, que contemplaba los períodos de abril a septiembre y de octubre a marzo

El objetivo de este cambio es ajustar el precio que se reconoce en los cuadros tarifarios al comportamiento real del consumo de gas en el país, según se indicó en los considerandos.

La medida fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 60/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Según la normativa, el sistema previo perdió vigencia ante la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU).

La resolución explica que “la estacionalidad regulatoria deja de responder a variaciones estacionales del precio del gas y pasa a reflejar principalmente la dinámica de la demanda del sistema gasífero”, la cual presenta “incrementos significativos a partir del mes de mayo”

La Secretaría de Energía determinó que los ajustes serán estacionales una vez transcurrido el período de transición.

Además, la norma aclara que se entenderá que las empresas distribuidoras aceptan esta modificación en sus licencias con “la primera presentación, ante el Ente Regulador, de la solicitud de traslado del precio de gas a los cuadros tarifarios”

