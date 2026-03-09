Comienza la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país

El Gobierno nacional lanzará la vacunación antigripal 2026 este 11 de marzo en todo el país , en una campaña que comenzará antes de lo habitual debido a la circulación temprana de virus respiratorios y la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2) con mayor capacidad de transmisión.

El lado oculto de los tatuajes: qué ocurre en el cuerpo cuando la tinta ingresa en la piel

Desde el Ministerio de Salud de la Nación explicaron que el inicio anticipado de la campaña busca reforzar la inmunidad de los grupos de riesgo, reducir complicaciones y evitar una mayor presión sobre el sistema sanitario durante las semanas de mayor circulación viral.

Para la campaña de vacunación antigripal , el Estado nacional adquirió 8.160.000 dosis destinadas a cubrir la demanda en todo el país.

Hasta el momento, el Gobierno informó que ya se distribuyeron más de 1.800.000 dosis en distintas provincias y que se prevé un nuevo envío de 1.018.640 vacunas antes de que finalice marzo .

Quienes quieran conocer más sobre campañas sanitarias pueden consultar el informe completo sobre las principales campañas de vacunación que se realizan cada año en Argentina.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La campaña está destinada principalmente a grupos considerados de riesgo, quienes tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones si contraen gripe.

Entre ellos se encuentran:

Niños de 6 a 24 meses .

Personal de salud .

Personas mayores de 65 años .

Mujeres embarazadas .

Puérperas .

Personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

Las autoridades sanitarias informaron que la vacuna será gratuita para estos grupos y podrá aplicarse en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país.

Aplicación junto a otras vacunas

Otro aspecto destacado de la campaña es que la vacunación antigripal puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional, sin necesidad de esperar un intervalo entre dosis.

Además, el Ministerio de Salud señaló que ya se capacitó a los equipos sanitarios de todo el país, se publicaron los lineamientos técnicos para la campaña 2026 y se implementó un sistema de monitoreo en tiempo real para seguir el avance de la vacunación en cada provincia.

Este tablero permitirá detectar rápidamente posibles brechas de cobertura y reforzar las estrategias sanitarias, especialmente en las zonas con menor nivel de vacunación.