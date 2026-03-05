Hígado graso: los síntomas que suelen ignorarse y los alimentos que hay que evitar

El hígado graso es una enfermedad cada vez más frecuente que se caracteriza por la acumulación de grasa en las células del hígado . En muchos casos pasa desapercibida durante años porque no presenta síntomas evidentes en las primeras etapas , lo que dificulta su diagnóstico temprano y aumenta el riesgo de complicaciones.

El hígado graso , conocido médicamente como esteatosis hepática , ocurre cuando se acumula grasa en las células hepáticas . Puede tener origen alcohólico o no alcohólico , siendo este último el más común y asociado a obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico .

Según especialistas, hasta el 75% de las personas con sobrepeso y cerca del 90% de quienes tienen obesidad severa pueden desarrollar esta enfermedad. Además, factores como diabetes tipo 2, hipertensión, alteraciones en los lípidos y ciertos medicamentos también aumentan el riesgo.

Los expertos advierten que muchas personas conviven con esta condición sin saberlo , ya que el diagnóstico suele darse cuando aparecen alteraciones en análisis o estudios médicos.

En la mayoría de los casos el hígado graso no presenta síntomas al inicio , pero cuando aparecen pueden incluir señales poco específicas que suelen pasarse por alto.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fatiga o cansancio extremo

Malestar o presión en la parte superior derecha del abdomen

Debilidad general

Náuseas o pérdida de apetito

Pérdida de peso inexplicada

En etapas más avanzadas pueden aparecer ictericia (coloración amarillenta en piel y ojos), hinchazón abdominal o en las piernas y confusión. Si no se controla, la enfermedad puede evolucionar a fibrosis, cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Los especialistas recomiendan consultar al médico ante cualquier síntoma persistente, ya que el diagnóstico suele realizarse mediante análisis de sangre, ecografías o tomografías.

Qué alimentos hay que evitar si se tiene hígado graso

La alimentación es uno de los factores clave para frenar el avance del hígado graso. Los especialistas recomiendan reducir o evitar ciertos productos que favorecen la acumulación de grasa en el hígado.

Entre los principales alimentos a limitar están:

Alimentos ultraprocesados y comida rápida

Grasas saturadas y trans , presentes en embutidos y panificados industriales

Azúcares simples y bebidas azucaradas

Harinas refinadas como pan blanco o galletitas

Alcohol, incluso en cantidades pequeñas

El consumo excesivo de estos productos favorece la inflamación hepática y la acumulación de grasa, lo que puede acelerar el deterioro del órgano.

Qué dieta recomiendan los especialistas

Los especialistas coinciden en que la dieta mediterránea es una de las más recomendadas para proteger el hígado. Este patrón alimentario prioriza alimentos frescos y naturales y reduce el consumo de productos industrializados.

Entre los alimentos aconsejados se destacan:

Verduras, frutas y legumbres

Cereales integrales

Frutos secos y semillas

Aceite de oliva como principal grasa

Pescados ricos en omega 3

También se mencionan bebidas como el café o el té verde, que en cantidades moderadas pueden tener efectos protectores sobre el hígado.

Los especialistas subrayan que una reducción de peso del 5% al 10% en personas con sobrepeso puede mejorar significativamente la acumulación de grasa hepática y reducir la inflamación.

Cambios en el estilo de vida para prevenir la enfermedad

Además de la alimentación, mantener un peso saludable, hacer actividad física regular y controlar enfermedades como la diabetes tipo 2 son medidas fundamentales para prevenir el hígado graso.

Los especialistas recomiendan controles médicos periódicos, ya que detectar la enfermedad a tiempo permite evitar complicaciones graves como la cirrosis o el cáncer de hígado.