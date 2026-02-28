Enfermedades Poco Frecuentes: hoy se conmemora el Día Mundial ¿Cuáles son?

Este 28 de febrero, el calendario marca una fecha clave para la salud pública global. Instituido en 2008, el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) busca sensibilizar a la sociedad y exigir políticas públicas que garanticen el acceso a la salud integral.
En Argentina, este compromiso está respaldado por la Ley Nacional 26.689, que define a estas patologías como aquellas que afectan a una persona por cada 2.000 habitantes.
Aunque individualmente son raras -como también se les llama-, en conjunto representan una realidad masiva: se estima que 3,6 millones de argentinos conviven con alguna de estas condiciones, lo que equivale a 1 de cada 13 personas.
7 de cada 10 EPF son de origen genético y el 70% se manifiesta durante la niñez. Lamentablemente, la gravedad de muchas de estas patologías provoca que 3 de cada 10 niños no logren superar los cinco años de vida. El mayor obstáculo para estos pacientes es el tiempo. El retraso diagnóstico y la complejidad clínica generan una incertidumbre que puede durar años.
¿Cuáles son las enfermedades raras?
El universo de las EPOF es vasto y complejo. Entre las miles registradas, se encuentran patologías como la Acidosis tubular renal distal, la Acalasia-microcefalia y la Acromegalia.
En nuestro país, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) se erige como el principal faro de contención y defensa de derechos. Se trata de una organización civil de segundo grado (agrupa a otras instituciones), sin fines de lucro, que nuclea a más de 80 grupos de pacientes y familiares en todo el territorio nacional.
FADEPOF no solo ofrece acompañamiento, sino que trabaja activamente en:
Políticas Públicas: Promueve leyes que mejoren la calidad de vida de los 3,6 millones de afectados.
Fortalecimiento: Transfiere herramientas y tecnología a organizaciones más pequeñas para potenciar su impacto.
Alianzas Internacionales: Conecta a Argentina con redes globales para mejorar la investigación y el acceso a tratamientos.