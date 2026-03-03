Obesidad: nuevas opciones para la luchar contra la enfermedad

La obesidad no solo representa un problema de salud, sino también una preocupación creciente desde el punto de vista económico por los costos que esta patología conlleva. Con proyecciones que indican que la población con obesidad podría duplicarse hacia 2030, la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) elaboró una serie de directrices sobre la utilización de estos fármacos

“La obesidad es una nueva pandemia sobre la cual debemos poner el foco. No solo hay cada vez más personas adultas con obesidad, sino que también debemos considerar que afecta a niños y adolescentes”, señala el Dr. Gustavo Alcalá (MP 2163), cardiólogo integrante de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) .

En los últimos años surgieron distintos fármacos para el tratamiento de la obesidad. A pedido de los Estados Miembros —entre ellos Argentina— la OMS evaluó y emitió recomendaciones sobre los agonistas del receptor GLP-1, que reducen la glucemia, favorecen la pérdida de peso, disminuyen el riesgo de complicaciones cardíacas y renales e incluso pueden reducir la mortalidad prematura en personas con diabetes tipo 2.

Las directrices se refieren específicamente a tres principios activos indicados para el tratamiento prolongado de la obesidad en adultos: liraglutida, semaglutida y tirzepatida.

En línea con lo indicado por la OMS, desde la FAC se recomienda de manera condicional su uso en adultos con obesidad, como parte de un enfoque integral que incluya alimentación saludable, actividad física y terapia conductual . Al mismo tiempo, se reconoce que aún existe incertidumbre sobre la seguridad a largo plazo de estos medicamentos.

“Esto representa un avance importante en el tratamiento de la obesidad”, afirma la Dra. Paula Pérez Terns (MN 80717), cardióloga e integrante de la FAC, y agrega que “las guías actuales recomiendan los agonistas GLP-1 en pacientes con alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, con el objetivo de reducir eventos cardiovasculares”.

La importancia de los hábitos saludables

Junto con estas nuevas opciones terapéuticas, las recomendaciones subrayan la necesidad de incorporar ejercicio físico regular, abandonar el sedentarismo y adoptar una alimentación saludable. En este sentido, Alcalá destaca que “los primeros resultados del estudio PREDIMED-Plus, coordinado por el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del Instituto de Salud Carlos III, muestran que una dieta mediterránea hipocalórica combinada con actividad física reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en personas con sobrepeso y alto riesgo metabólico. Por eso es clave el trabajo articulado entre médicos, profesionales del ejercicio, y el acompañamiento del entorno familiar, así se logran resultados sostenidos en el tiempo. No hay magia en los medicamentos”.

Cabe recordar que, en Argentina, según datos del Ministerio de Salud, 6 de cada 10 adultos presentan sobrepeso u obesidad. En la infancia, de acuerdo con Unicef, 4 de cada 10 niños y adolescentes tienen exceso de peso, lo que sitúa al país entre los primeros de América Latina.

A nivel mundial, según la OPS, la obesidad afecta a más de 1.000 millones de personas y se asoció con 3,7 millones de muertes en 2024.

Desde la FAC se enfatiza la importancia de un abordaje integral y sostenido, que combine tratamiento médico cuando estuviera indicado, junto con hábitos de vida saludables, especialmente desde edades tempranas, para cuidar el futuro cardiovascular de la población.