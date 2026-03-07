El lado oculto de los tatuajes: qué ocurre en el cuerpo cuando la tinta ingresa en la piel

El impacto de los tatuajes en la salud va mucho más allá de una marca visible en la piel . S egún el médico y divulgador sanitario español, Manuel Viso, la introducción de tinta bajo la epidermis activa el sistema inmunológico y genera una respuesta fisiológica permanente.

De acuerdo con información recogida por The Lancet y el portal alemán Statista, este proceso desencadena mecanismos biológicos que pueden acompañar a la persona durante toda la vida.

Cuando una aguja deposita pigmentos en la piel, el organismo identifica esos compuestos como agentes extraños. El sistema linfático transporta parte de la tinta hacia los ganglios linfáticos, donde células inmunitarias intentan degradarla y eliminarla. Este mecanismo, descrito por Viso en declaraciones recogidas por Nature, se convierte en un ciclo sin fin: la tinta suele resistir la degradación, lo que produce la muerte y el reemplazo continuo de las células defensivas. Así, el tatuaje se diferencia de una lesión cutánea pasajera, ya que la estimulación inmunológica se vuelve constante y crónica.

Un estudio en la revista Arh Hig Rada Toksikol revisa la distribución de tinta tras el tatuaje. Estima que entre 60% y 90% del pigmento puede migrar desde la piel hacia los ganglios linfáticos y órganos como el hígado, el bazo y los pulmones a través del sistema linfático y sanguíneo. El artículo detalla métodos de detección y advierte sobre la presencia de metales pesados y aminas aromáticas en algunas tintas, asociadas a efectos como inflamación crónica, fibrosis y alteraciones inmunológicas.

El ciclo inmunológico que se activa con los tatuajes consiste en la vigilancia constante de la tinta por parte del sistema linfático. Según Viso, “la tinta no se queda quieta”. El cuerpo drena estos compuestos hacia los ganglios linfáticos, donde células defensivas como los macrófagos intentan procesarla. Cuando estas células mueren, la tinta es capturada por otras, lo que mantiene el ciclo durante años y explica la permanencia del tatuaje. “No es una inflamación puntual; se transforma en un proceso crónico”, explicó el médico en declaraciones a medios europeos.

En tatuajes de gran tamaño, la carga de pigmentos en el sistema linfático y la migración hacia órganos internos aumenta. Investigaciones citadas por el portal Statista indican que más del 12% de la población adulta en Europa tiene al menos un tatuaje, lo que incrementa la importancia de comprender estos efectos a gran escala.

image Investigaciones indican que los tatuajes de gran tamaño elevan el riesgo de linfoma y cáncer de piel debido a la mayor carga de pigmentos

Riesgos y posibles efectos crónicos según un estudio médico

En cuanto a los riesgos, investigaciones recientes han identificado asociaciones entre la exposición a ciertos pigmentos de tatuaje y enfermedades como el cáncer de piel y el linfoma. Un estudio de cohorte y caso-control con gemelos, observó que las personas con tatuajes de gran tamaño presentan un riesgo más elevado de desarrollar linfoma y cáncer de piel, en comparación con quienes no tienen tatuajes.

El color y la composición química de las tintas también inciden en el nivel de riesgo. Según el especialista Manuel Viso, “no todas las tintas son iguales, y la tinta roja parece inducir más muerte de células defensivas”. La presencia de metales pesados y compuestos aromáticos en algunas tintas para tatuajes fue señalada como preocupante en un informe de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que advierte sobre su potencial cancerígeno.

Un artículo de National Geographic en 2026 señala que la migración de nanopartículas de tinta y metales pesados a los ganglios linfáticos puede provocar alteraciones celulares e inflamación crónica, incrementando el riesgo de cáncer de piel y linfoma.

Manuel Viso aclara que aún no existen estudios concluyentes sobre el impacto de la tinta en órganos vitales. Entre los efectos adversos se incluyen reacciones alérgicas, inflamación crónica, granulomas y, en casos raros, complicaciones sistémicas. Algunos pigmentos también pueden causar molestias ante la exposición solar o durante una resonancia magnética.

Tatuajes: regulación y precauciones

Respecto a la seguridad, Viso subrayó que “hasta 2022 no existía una normativa unificada sobre las tintas”. La Unión Europea implementó la regulación REACH para controlar la composición de estos productos. Esta normativa exige que los fabricantes informen sobre los ingredientes y prohíbe determinadas sustancias peligrosas. En muchos países, los estudios de tatuaje deben cumplir normativas sanitarias obligatorias que incluyen higiene, esterilización de equipos y trazabilidad de los productos.

Un tatuador profesional, usando guantes negros, trabaja en un detallado diseño de rosa y alambre de púas en el antebrazo de un cliente. La imagen muestra el proceso de tatuado, resaltando la destreza y el cuidado en la aplicación de la tinta, así como la variedad de colores utilizados en el arte corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento sobre los mecanismos biológicos y las consecuencias de los tatuajes permite tomar decisiones informadas. Viso recomienda informarse y optar siempre por profesionales y materiales certificados. Con más de uno de cada diez adultos tatuados en Europa, la comprensión de estos procesos cobra relevancia para la salud pública.