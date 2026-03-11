La AFA ante la Justicia: Toviggino presentó un escrito y evitó responder preguntas

El tesorero de la entidad se presentó en Tribunales. Mañana será el turno de “Chiqui” Tapia. ARCA acusa a la entidad de retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Toviggino se presentó ante la justicia en Comodoro Py. Mañana será el turno de Chiqui Tapia.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó en Comodoro Py para ser indagado por el juez en lo penal económico Diego Amarante en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El dirigente, mano derecha del presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, debía presentarse la semana pasada ante la Justicia pero logró posponer la citación tras cambiar a sus abogados. Tapia deberá presentarse mañana.

Esta semana el magistrado Amarante rechazó los pedidos de nulidad presentados por ambos dirigentes y ratificó las indagatorias programadas para esta semana. El magistrado rechazó los argumentos de las defensas, que plantearon que no existía delito y que se debía suspender el llamado a indagatoria por existir un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

El abogado de Toviggino, Gregorio Dalbón, dijo previo a la presentación de su defendido: “Esta es una causa que carece de tipicidad, la AFA no cometió delito. Las empresas y muchos empresarios están en la misma situación que la AFA, en un plan de pagos. La AFA pagó y sigue en un plan de pagos, no hay posibilidad de delito”.