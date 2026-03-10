Apertura de AFA: Independiente recibe a Unión de Santa Fe y el puntero Vélez visita al complicado Tigre

Independiente recibirá este martes a Unión de Santa Fe , por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de AFA , con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita dar pelea en los puestos de arriba. Un martes que tendrá además tres partidos por este capítulo de la Liga Profesional .

El encuentro, que está programado para las 19:45, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Andrés Merlos.

Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, llega a este partido con la ilusión en alza, luego de conseguir un triunfo en la última fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero que le permitió llegar a los 13 puntos y colocarse cuarto en la Zona A, a cinco unidades del líder que es Vélez.

En caso de conseguir un nuevo triunfo, el “Rojo” se asegurará escalar al menos hasta la tercera posición e incluso podría quedar como escolta del “Fortín”.

Unión, por su parte, también tuvo un gran inicio en este Torneo Apertura, donde ocupa la tercera posición de la Zona A gracias a los 14 puntos cosechados en las primeras ocho fechas.

En tanto que en Victoria y desde las 19,45 Tigre que es segundo en la Zona B será local del líder de la Zona A, Vélez Sarsfield.

RACING VA A SARMIENTO

Racing visitará este martes a Sarmiento de Junín, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Estadio Eva Perón de . El árbitro designado fue Nazareno Arasa.

Racing llega a este partido en un buen momento, ya que arrastra un invicto de cinco partidos que le permitió meterse entre los ocho mejores de la Zona B. En caso de conseguir un nuevo triunfo, los dirigidos por Gustavo Costas podrían escalar incluso hasta la cuarta posición en caso de que se den ciertos resultados.

En su última presentación, la “Academia” tuvo una gran actuación para golear 3-0 como visitante a Atlético Tucumán con goles del colombiano Duván Vergara y Santiago Solari.

Sarmiento, por su parte, tuvo un complicado comienzo en el Torneo Apertura, donde ocupa la duodécima posición en la Zona B con solo nueve puntos.

A las 22, finalmente en Rosario, Newell's Old Boys intentará salir de su crisis recibiendo a Platense, con Matías Borgogno en el arco Calamar.

POSICIONES LIGA PROFESIONAL

Zona A:

Vélez: 18

Estudiantes (LP): 15

Unión de Santa Fe: 14

Independiente: 13

Platense: 13

Boca: 12

Defensa y Justicia: 12

San Lorenzo: 12

Talleres de Córdoba: 11

Lanús: 9

Instituto de Córdoba: 8

Central Córdoba de Santiago: 8

Gimnasia de Mendoza: 8

Deportivo Riestra: 5

Newell´s: 2

Zona B:

Independiente Rivadavia: 17

Tigre: 15

Belgrano de Córdoba: 15

Rosario Central: 14

Huracán: 12

Racing: 11

River: 11

Gimnasia y Esgrima (LP): 11

Banfield: 10

Argentinos Juniors: 9

Barracas Central: 9

Sarmiento: 9

Atlético Tucumán: 5

Estudiantes de Río Cuarto: 4

Aldosivi: 3.