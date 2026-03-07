Anunciaron el Torneo Argentino del Interior que reeditará al viejo Argentino B: quiénes jugarían por San Juan

El fútbol del interior argentino recuperará una categoría que durante años fue reclamada. El Consejo Federal del Fútbol Argentino confirmó oficialmente la creación de un nuevo torneo que reeditará el espíritu del histórico Argentino B o Torneo Federal B. El certamen llevará el nombre de Torneo Argentino del Interior y comenzará a disputarse en abril de 2027.

Lo llamativo es que el anuncio del nuevo torneo -que ya venía adelantando DIARIO DE CUYO-, se realizó este sábado durante el tercer encuentro nacional de dirigentes organizado por el Consejo Federal en la provincia de Córdoba, donde se debatió la reorganización de las competencias federales. Todo en medio del escándalo que envuelve a "los popes" de la Asociación del Fútbol Argentino, que decidieron parar el fútbol, una medida de fuerza insólita en respaldo a Chiqui Tapia.

Lo cierto es que el Torneo Argentino del Interior tendrá la participación de 64 clubes y otorgará seis ascensos al Torneo Federal A, lo que lo convertirá en la segunda categoría del fútbol del interior. Por San Juan se cree que participarán 3 equipos: dos representando a la Liga Sanjuanina de Fútbol y uno por la Liga Caucetera-sanmartiniana.

Si bien el anuncio es reciente y se desconoce la forma de clasificación que utilizará San Juan ya son varios los clubes sanjuaninos que se anotan. El anhelo de los conocedores del Federal A que pusieron el nombre de San Juan en esa tercera categoría en los últimos años como Peñarol, Desamparados y Unión, también se anotan los "expertos" en los viejos Argentino B como Trinidad o Alianza o los protagonistas de siempre en el Regional Amateur, como Atenas, Colón, Peñaflor, por mencionar algunos . Sin dudas será todo un tema a resolver por parte de las autoridades locales.

La creación de esta nueva categoría apunta a reconstruir la pirámide deportiva del interior luego de la eliminación del Federal B en 2018, una decisión que en su momento generó fuertes críticas por parte de instituciones de todo el país que veían reducido el camino de ascenso hacia las categorías superiores.

Con la implementación del Torneo Argentino del Interior, el esquema competitivo volverá a tener un escalón intermedio entre el Torneo Federal A y el actual Torneo Regional Federal Amateur.

Torneo Argentino del Interior: cómo será la forma de disputa

El nuevo torneo contará con un mínimo de 64 equipos, distribuidos en ocho regiones deportivas con ocho clubes en cada una. En la primera fase se disputará una etapa regional bajo el sistema de todos contra todos, lo que permitirá reducir distancias y costos de traslado para las instituciones participantes.

Posteriormente, los mejores equipos avanzarán a una instancia de playoffs eliminatorios que definirán los seis ascensos al Federal A. En cuanto a los descensos, según el periodista Diego País, serían 16-

El acceso a esta nueva categoría se dará por dos caminos. El primero será a través de la clasificación deportiva desde el Torneo Regional Federal Amateur, mientras que el segundo será mediante licencias institucionales que otorgará el Consejo Federal.

Para estas licencias se evaluarán distintos aspectos, entre ellos la infraestructura de los clubes, su historia deportiva, la situación económica y el cumplimiento de requisitos administrativos como la personería jurídica al día.

Además, dentro del proyecto también se analiza la implementación de un mínimo de cuatro contratos profesionales por equipo, lo que le daría al torneo un perfil semiprofesional y elevaría el nivel de competencia.

image El nuevo Torneo Argentino del Interior fue presentado en medio del escándalo que envuelve a los máximos dirigentes de AFA

Qué pasará con el Torneo Regional Amateur

La reorganización y la creación del Torneo Argentino del Interior también impactará en el actual Regional Amateur, que continuará disputándose pero pasará a ocupar el tercer escalón dentro del fútbol del interior.

Según lo proyectado, desde 2026 este torneo comenzará entre agosto y septiembre y finalizará en diciembre, manteniendo el sistema de clasificación para los campeones de ligas y los clubes que cuenten con licencia deportiva.

Con este nuevo esquema, a partir de 2027 la estructura del fútbol del interior volverá a tener tres niveles bien definidos: el Torneo Federal A en la cima, el nuevo Torneo Argentino del Interior como segunda categoría y el Torneo Regional Federal Amateur como tercera división.

La medida busca recuperar un modelo de competencia que durante más de una década permitió el crecimiento deportivo de cientos de clubes del país, generando más oportunidades de desarrollo y mayor competitividad en el fútbol del interior argentino.

Lo que restará conocer a ciencia cierta será conocer cómo se determinarán los equipos sanjuaninos que lo disputarán.

Representantes por cada Liga

Norte

- Liga Jujeña: 2

- Liga del Ramal Jujeña: 1

- Liga del Valle de Lerma: 1

- Liga Salteña: 1

- Liga Tucumana: 1

- Liga San Martín (Salta: 1

- Liga de Rosario de la Frontera: 1

Litoral Norte

- Liga Posadeña: 1

- Liga Chaqueña: 2

- Liga Goyana: 1

- Liga de General Belgrano: 1

- Liga Correntina: 2

- Liga Saenzpeñense: 1

Centro

- Liga Cordobesa: 1

- Liga Catamarqueña: 1

- Liga Riojana: 1

- Liga Santiagueña: 3

- Liga Bellvillense: 1

- Liga de Río Cuarto: 1

Litoral Sur

- Liga Rafaelina: 2

- Liga Cañadense: 1

- Liga San Martín (Santa Fe): 1

- Liga Paranaense: 1

- Liga Santafesina: 1

- Liga Concordiense: 1

- Liga de Gualeguaychú: 1

Cuyo

- Liga Caucetera: 1

- Liga Alvearense: 1

- Liga Sanjuanina: 2

- Liga Mercedina: 1

- Liga Mendocina: 1

- Liga Sanrafaelina: 2

Pampeana Norte

- Liga Deportiva del Oeste: 2

- Liga de Salto: 1

- Liga Platense: 1

- Liga de Pergamino: 1

- Liga Chivilcoyana: 1

- Liga de Baradero: 1

- Liga Nicoleña: 1

Pampeana Sur

- Liga de Olavarría: 3

- Liga del Sur (Buenos Aires): 2

- Liga Cultural: 1

- Liga Necochense: 1

- Liga Pampeana: 1

Patagónica

- Liga del Sur (Santa Cruz): 1

- Liga Confluencia: 1

- Liga de Comodoro: 3

- Liga del Valle de Chubut: 1

- Liga de Río Grande: 1

- Liga de Neuquén: 1