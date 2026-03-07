7 de marzo de 2026 - 17:52

El sanjuanino Tobías Martínez largará noveno en la presentación del Turismo Carretera en Viedma

El piloto Tobías Martínez tuvo una gran primera tanda clasificatoria pero luego se retrasó y partirá entre los diez primeros. Santero tiene la pole.

Prometedor. Tobías Martínez y su Camaro respondieron en Viedma en la clasificación del Turismo Carretera.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El Turismo Carretera llevó a cabo su segunda clasificación de la temporada 2026 en el autódromo de Viedma. En la primera tanda clasificatoria, el sanjuanino Tobías Martínez había sido el mejor pero en la segunda perdió terreno y terminó clasificando 9° para este domingo. Julián Santero y se quedó con el mejor tiempo.

Cuando todo parecía que Elio Craparo iba a quedarse con su primera pole, apareció el BMW de Julián Santero y se quedó con el mejor tiempo. Santero marcó un tiempo de 1m28s113 y se quedó con la pole al mando del BMW. Dejó como escolta a Elio Craparo a una diferencia de 233 milésimas y tercero a Mariano Werner a 27 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Josito Di Palma y Jonatan Castellano.

A raíz de su exclusión por un exceso en la compresión del motor del M4 en El Calafate, donde había ganado la Final, y de unas declaraciones respecto del nivel de profesionalismo del automovilismo en los ‘90 que despertaron polémica, Santero llegó a Viedma en el “ojo de la tormenta”. Y el resultado conseguido este sábado no pudo haber sido mejor para salir de ese incómodo lugar.

Turismo Carretera: la segunda fecha

El mendocino, que había sido 10º y 12º en los entrenamientos, marcó un tiempo de 1m28s113 para lograr su 2ª “pole position” en el circuito patagónico (la otra había sido en 2024, con un Ford Falcon). Además, estableció el nuevo récord del trazado, mejorando en 0s340 el registro de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) en 2025.

“Hicimos algunos cambios en el auto para la clasificación y los tiempos se fueron un poquito para arriba respecto de las prácticas. Sabía que algunos habían usado gomas nuevas en los entrenamientos y eso nos jugó a favor en la clasificación, ya que nosotros quedamos bien equilibrados”, indicó Santero.

Los horarios de este domingo en Viedma

Las series en Viedma se pondrán en marcha mañana a las 10:55, 11:20 y 11:45.

