Boca tiene todo acordado con Lescano pero se complica su llegada por los clubes que comparten su pase

El talentoso volante de Argentinos Juniors dio el OK pero Gimnasia y el Bicho no acuerdan los términos de la venta a Boca Juniors.

Boca tiene encaminado el acuerdo personal con Alan Lescano, pero la operación para sumar al volante creativo como cuarto refuerzo del mercado se enfría por un problema decisivo: la falta de entendimiento entre Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata, los dos clubes involucrados en la estructura del pase.

Después de la salida de Lucas Blondel a Huracán, en la Ribera activaron el cupo disponible para incorporar y apuntaron de lleno al capitán del Bicho. Sin embargo, más allá del visto bueno del futbolista, la negociación quedó empantanada en la ingeniería económica de la transferencia, con el “Lobo” plantado en una cifra cercana a los tres millones de dólares por su parte.

En ese contexto, el margen de maniobra se achica. El martes vence el plazo para utilizar el cupo, por lo que Boca juega una carrera contra el reloj para intentar destrabar una operación que, hasta hace pocos días, aparecía como posible y hoy luce seriamente comprometida.

Quien trabaja para acercar posiciones es Andrés Guglielminpietro, representante del mediocampista y hombre de buena relación con todas las partes. Su tarea apunta a encontrar un punto de equilibrio que permita cerrar la transferencia, aunque por ahora no hubo avances determinantes y en Brandsen 805 crece la preocupación por no poder sumar al futbolista que consideran ideal para darle creatividad al mediocampo.

EN ARGENTINOS En Argentinos no descartan una venta, sobre todo porque las eliminaciones prematuras en la Copa Argentina y la Copa Libertadores alteraron la previsión económica del club para 2026. De todos modos, en La Paternal no se muestran desesperados: entienden que, si no aparece una propuesta conveniente para todos, pueden sostener al jugador y volver a discutir su salida en el próximo mercado.