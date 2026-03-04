Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura 2026: horario, cómo verlo en vivo y posibles formaciones

El Xeneize quiere cortar con la sequía de cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura ante un rival que viene inspirado.

Adam Bareiro será titular en la visita de Boca a Lanús.

Boca tendrá una difícil visita ante Lanús, en un partido que puede ser clave para el DT Claudio Úbeda,cuestionado por la falta de resultados. El Xeneize necesitai cortar con la sequía de cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2026 ante un equipo que viene inspirado tras consagrarse en la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro.

El partido, pendiente de la séptima fecha, se jugará esta noche a las 21:00 en el Estadio Ciudad de Lanús y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro con Úbeda en la cuerda floja, ya que acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y está por el momento afuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Una victoria volverá a meterlo entre los ocho mejores de la Zona A.

En su última presentación, el Xeneize igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron la Bombonera entre los chiflidos de sus hinchas. Un resultado adverso en la Fortaleza Granate podría ser complicar la situación del DT, quien es fuertemente criticado por los hinchas de Boca.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento: viene de ganar la Recopa Sudamericana tras vencer al Flamengo de Brasil en una histórica final en el Maracaná.