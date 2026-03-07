Iglesia abre su espectro deportivo con sus torneos de básquetbol y de vóleibol

La propuesta de otras disciplinas deportivas es una búsqueda constante en Iglesia . Y en esta semana arrancaron los torneos de básquetbol y de vóleibol uniendo a todos los distritos del departamento. Un momento especial para los iglesianos que encontraron otros deportes en el menú de sus preferencias.

El Polideportivo Municipal de Rodeo vivió una jornada especial con el inicio del Torneo Apertura de Básquet y la puesta en funcionamiento del nuevo tablero marcador electrónico, una incorporación que jerarquiza y moderniza el espacio deportivo de Iglesia.

Este equipamiento mejora totalmente la experiencia de juego, brindando mayor visibilidad y claridad en la información de puntajes, tiempo y faltas, garantizando precisión y reduciendo el error humano. Una herramienta fundamental tanto para jugadores como para árbitros y público.

Acompañaron esta importante puesta en funcionamiento el Intendente Dr. Jorge Espejo, Secretario de Gobierno Alfredo Espejo, el Director de Deportes Wilson Díaz y Jefe de Deportes Cristian Munizaga, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el crecimiento y fortalecimiento del deporte en Iglesia.

Defensores vs Racing → Ganó Defensores

UVR vs Rookies → UVR se impuso

La emoción estuvo presente en cada encuentro, con gran acompañamiento de la comunidad y un excelente nivel deportivo. Los partidos se disputarán todos los martes a las 19:30 hs.

El torneo contará con 5 fechas, seguidas de semifinales y la gran final.

Voleibol: Torneo Apertura

Es una realidada el segundo certamen de vóleibol, un certamen federal que une a los distritos del departamento. Se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura de vóley en las instalaciones del Club Los Andes, en la localidad de Tudcum, consolidando este campeonato como un verdadero encuentro deportivo que integra a los distintos distritos de nuestra comunidad.

Resultados de la jornada:

Masculino

Inti Vóley vs. Lions: Victoria para Lions

Femenino

Inti Vóley vs. Vóley Pals: Victoria para Inti Vóley

Mixtos

Stars vs. Los Flojos: Victoria para Los Flojos