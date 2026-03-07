7 de marzo de 2026 - 13:30

El estado de rutas en San Juan: varios caminos continúan intransitables tras las lluvias

Desde la Dirección Provincial de Vialidad dieron a conocer el estado de las rutas sanjuaninas luego de la tormenta.

Por Redacción Diario de Cuyo

Según el parte emitido, algunas rutas se encuentran intransitables, mientras que otras permanecen habilitadas pero con precaución.

Rutas afectadas en Valle Fértil

En el departamento Valle Fértil, la RP 510, en el tramo Marayes – Baldecitos – Villa San Agustín, se encuentra transitable con precaución, especialmente en zonas de badenes.

En tanto, la RP 523, que une La Majada con Los Bretes, está intransitable debido a material de arrastre y socavones.

También se informó que la RP 511, desde Villa San Agustín hasta el límite con La Rioja, se encuentra transitable con precaución.

Por su parte, el circuito del Parque Ischigualasto (RP 529) está transitable con precaución, aunque no se puede circular por la estación El Submarino.

Además, permanecen intransitables los caminos hacia Sierras de Chávez, Riveros y Sierras de Elizondo, debido a socavones y acumulación de material.

Situación de las rutas en otros departamentos

En Iglesia, la RP 430, que conecta Angualasto con el Parque Nacional San Guillermo, está transitable con precaución, con equipos de la empresa Vicuña trabajando en la zona.

En Sarmiento, la RP 318 se encuentra transitable con precaución en zonas de badenes, mientras que la RP 116 (Calle Mendoza Vieja) está intransitable por bajada de agua y material de arrastre.

En Jáchal, varias rutas se mantienen habilitadas pero con precaución y equipos viales trabajando, entre ellas:

  • RP 475, camino a Mogna
  • RP 456, camino a Huerta de Huachi
  • RP 453, zona de Gran China
  • RP 481, calle Heredia

Corte total en Pocito

En Pocito, la RP 159 (Calle 6) en la intersección con RP 64 (Calle Chacabuco) hacia el oeste permanece intransitable debido al hundimiento de la losa de un puente.

Desde Vialidad Provincial indicaron que el resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución y recomendaron a los conductores circular con cuidado y respetar las indicaciones de seguridad.

