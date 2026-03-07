Todos los anotados a los tres jugosos cargos judiciales en San Juan que lanzó la Magistratura con un nombre que desató especulaciones

Con 171 postulantes inscriptos , el Consejo de la Magistratura de San Juan cerró el proceso de anotación para el concurso destinado a cubrir puestos de juez de Cámara, fiscal de Cámara y asesor de menores e incapaces (Ley Provincial 1993-O) .

El listado oficial refleja un fuerte interés por los cargos jerárquicos del Poder Judicial. Alrededor de 140 aspirantes se anotaron para el cargo de juez de Cámara , que concentró la mayor cantidad de postulaciones. En tanto, 38 abogados se inscribieron para fiscal de Cámara y solo seis lo hicieron para el cargo de asesor de menores e incapaces , la vacante más acotada del concurso.

Uno de los datos que sobresale del cierre de inscripciones es que seis abogados decidieron competir por las tres posiciones al mismo tiempo , una estrategia que les permite mantenerse en carrera en cualquiera de los procesos de selección. Se trata de Andrea del Valle Polizzotto, Sebastián Peluc, Luis Alejandro Escudero Aparicio, Guillermo Pelliza, Horacio Rafael Rodríguez del Cid y Diego Agustín Mercado Beer .

Además, varios postulantes optaron por presentarse a dos cargos en paralelo , principalmente combinando las postulaciones para juez de Cámara y fiscal de Cámara, una práctica habitual en concursos judiciales cuando se habilitan múltiples vacantes.

El listado incluye abogados litigantes, funcionarios judiciales y profesionales que ya integran distintas áreas del Poder Judicial , lo que anticipa un proceso competitivo en las próximas etapas del concurso.

El Consejo de la Magistratura puso en marcha así el primer concurso judicial del año, con tres vacantes consideradas de alto impacto institucional: un juez de Cámara en la Sala II de la Cámara de Apelación Laboral, un fiscal de Cámara y un asesor de menores e incapaces, este último correspondiente a la Asesoría Oficial N°6 creada por la Ley Provincial 1993-O.

Las vacantes que se concursan no son menores. En el caso del camarista laboral, el cargo quedó disponible luego de la designación del exjuez Guillermo Baigorrí como fiscal General. Se trata de un puesto estratégico dentro del esquema judicial, ya que la Cámara interviene en la revisión de sentencias de primera instancia y sus fallos solo pueden ser revisados por la Corte de Justicia.

La Fiscalía de Cámara, en tanto, quedó vacante tras la jubilación de Leticia Ferrón. Quien resulte designado podrá ser asignado a la competencia Civil y Laboral o bien actuar ante el Tribunal de Impugnación Penal, donde deberá sostener la acusación del Ministerio Público en segunda instancia, un rol de peso dentro del sistema acusatorio. El concurso también incluye el cargo de Asesor de Menores e Incapaces, correspondiente a la Asesoría Oficial N°6, una vacante que se encontraba sin titular.

El proceso es conducido por el organismo que preside el cortista Juan José Victoria, y que integran Raúl Acosta y Valeria Torres en representación de la abogacía, la ministra de Gobierno Laura Palma por el Poder Ejecutivo y la diputada peronista Fernanda Paredes por el Poder Legislativo. Son quienes tendrán en sus manos el primer filtro de los postulantes cuando comiencen las entrevistas y evaluaciones.

En la previa al cierre de las inscripciones, tal como anticipó DIARIO DE CUYO, uno de los nombres que generaba especulaciones dentro del foro local era el del abogado Roy Alberto Kirby. Finalmente, el profesional confirmó su participación en el concurso, lo que activó comentarios y lecturas políticas dentro del ámbito judicial.

Kirby es esposo de la representante del Foro de Abogados en el Consejo de la Magistratura, Valeria Torres, una de las integrantes del cuerpo que deberá evaluar a los postulantes. Ambos de extracción peronista. De hecho, juntos militaron en la extinta Agrupación de Abogados Justicialistas. La versión que corre en pasillos judiciales y políticos señala que podría tratarse de una devolución de gentilezas, luego de que Torres acompañara con su voto la terna que terminó designando a Baigorrí como fiscal General. Sería un intercambio de figuritas. El voto de la consejera era indispensable para la nominación que luego definió la Legislatura. ¿Habrá apoyo oficialista para el letrado en el recinto? Primero tiene que pasar el cedazo de la entrevista al igual que el resto de los postulantes.