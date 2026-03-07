Agenda cultural de San Juan: una cartelera para disfrutar desde la tarde hasta entrada la madrugada

Este sábado 7 de marzo, la Agenda cultural de San Juan se viste de fiesta , con shows que anticipan las celebraciones por el Día de la Mujer, como el encuentro "Mujeres en Acción", en el Centro Cultural Conte Grand, que ofrecerá danza y ferias para disfrutar en comunidad.

Agenda Cultural de San Juan: música y exposiciones para disfrutar a mitad de semana

Agenda Cultural de San Juan: una linda cartelera para empezar el fin de semana bien arriba

Por su parte, los festivaleros tendrán varias opciones: desde la vendimia en Sarmiento hasta el carnaval en Ullum, pasando por las tradicionales Fallas Valencianas .

Además, los melómanos podrán elegir entre el folclore de Inti Huama, el ritmo tropical de Diego Olmos y El Yeyo, o la energía de la Fiesta Alternativa. El teatro también dice presente con la muestra "El coraje de no fingir" y la obra "Vas a descansar cuando mueras". Además,

La provincia garantiza así una noche ecléctica con opciones para todos los gustos y edades.

Peña Campera. Con actuaciones de El sietecincuenta, El Desmonte, La nota, La quimera. Anima Juanjo Recabarren. A las 19:30 h en Estancia La Paz (Angaco). Informes y reservas al 2644845677

8M Canto y rebeldía. Ana Laura Paroldi, Magaláctica, Naara Stone. Desde las 20:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte) Der. de show $6.000

magalactica Magaláctica

Peña Noctámbula. Con Trisonantes, Caile, La Flora, Kumbiazepán. A las 21:00 h en Panda House (Orellano 4352 – Rivadavia). Entradas $10.000, en Avantti.

Clara Cantore. A las 21:00 h en Primera Estrella (Calle 12 s/n Pocito)

Flor Tromino y Jorge Arnaez. A las 21:30 h en Mokka (Espacio San Juan Shopping)

Dúo Herencia. A las 21:30 en Nossa Pizzas (Las Heras 1026 Sur, casi Arenales - Capital) Der. de show: $3.500

Santiago Garzón y Nicolás Bustos. A las 21:30 h en La Madeleine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Reservas al 2644858270

El Legado. A las 21:30 h en La Bahía (Calle San Juan, Jáchal)

Chichón Hernández y Marcelo Díaz. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jokey Club, República del Líbano 1799 o) Reservas: 2644194896

Raza Mundana. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

ADN Folk Fusión. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Albardón). Der. a show $4000

Yesica. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Paseo Oeste, Av. Ignacio de la Roza 1974 Oeste, Rivadavia)

Leo Jorquera. A las 22:00 h en Mirá que te como (frente al predio ferial Costanera, Chimbas) Reservas al 2645498777

Maldita costumbre. A las 22:00 h en De la Lora (Av. Libertador 2464 oeste) Reservas al 2645649691

Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en Il Pilone (Meglioli 159 sur) Reservas 2645449509. Der. de show $5000

aldo zaragoza Aldo Zaragoza

Nueva Banda. A las 22:00 h en El ombú (frente a la plaza departamental de Pocito) Reservas al 2645608037

Palo Santto. A las 22:30 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m de RN 40, Pocito). Reservas 2644992928Der. de show $4000

Jaime Muñoz. A las 22:30 h en Quincho Resto Bar (Media Agua) Reservas: 2644550295

Tïmo. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Albert La Toupe. A las 22:30 h en Cipriano. Reservas 2645126718

Inti Huama. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Raúl Astorga. A las 22:30 h en Hangar 1871 (Mendoza 1871, Chimbas) Reservas al 2644889970

Emiliano Quinteros. A las 22:30 h en Fan Fest (Abraham Tapia y Ruta 40, frente a la UVT). Der. de show $3000

Leslie, Rubén Forte y Dani Showman. A las 22:30 h en Hilario (Ruta 270 y calle Colon, Caucete) Reservas 2644184646

Peña en el Bodegón. Con Diego Stoppa, Nela, Rolando Tello, Alfredo Robledo. A las 22:30 h en Bodegón Kümmel (Presidente Roca 1773 sur, Barreal)

Vía 66. A las 22:30 h en Denver (Diagonal Sarmiento 32) Reservas 2644000778

Guadalupe de la Fuente. A las 22:30 h en Juano Lomos (Rodríguez y Olmos y Diagonal Sarmiento, Caucete)

guadalupe de la fuente Guadalupe de la Fuente

Ahura. A las 22:30 h en La Luisa Parrillada (Caucete) Reservas 2646620102

Cuadros colgados y Hotel Morrison. A las 22:30 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte)

Cierna y Achus. A las 23:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Aloka2. A las 23:00 h en Casino del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza 1946 oeste) Entrada libre

Marcelo Monumental. A las 23:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

Grupo Confluencia. A las 23:00 h en La Benita (Av. Rawson 1515 norte, esquina Corrientes) Reservas al 2644440386

Pepo Lara. A las 23:30 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

Diego Olmos. A las 00.00 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

El Yeyo. A las 01.00 h en Complejo La Finca (Colón s/n Caucete)

FIESTAS Y FESTIVALES

Mujeres en acción. Cápsula literaria, con poesía de autoras sanjuaninas, y muestra de fotografías antiguas intervenidas digitalmente. DJ Skywalker, danza india, show Drag Queen a cargo de Saylor Queen. Saat Shakti, Hip Boss, e K-pop de Missile, Orgullosa (teatro), Soledad Arranz Full band, Lounas Company y rock de Escarlata. Feria. Desde las 18:00 hasta las 00:00 h, Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada: Libre y gratuita

orgullosa Orgullosa

Fallas valencianas. Shows de Arte Gitano de Vico Zapata, Alas y raíces, Marisa Gil y Aire flamenco, Canela y Fuego, Ceibo, Milagros González, Doble A, Ballet del Centro Valenciano. Desde las 21:00 h, Centro Valenciano (General Acha 2664 sur, Rawson) Entrada $10.000

Fiesta provincial de la vendimia. Actúan Hermanos Domínguez, Nuevo Encuentro, Vivencias de Cuyo, Banda La Joda. Elección y coronación de la reina. A las 22:00 h Predio Ferial de Punta de Médano (Sarmiento). Entrada gratis

UVT Sunset. Con DJ Juan Cruz y show de Ta’Copao. Desde las 20:00 h en UVT.

En Ullum están chayando. Desde las 2 0:00 h en el Corsódromo en Ruta 60 (entre Pasaje Obrero y calle San Antonio). Feria y shows en el Camping Municipal, desde las 21:00 h. Actúan Banda local Ullum, Rody Oyola, El Indio González, Los Viajeros, Macarena Medrano, Tres para Cuyo, Abelino Cantos, César Olmos, Sabroso.

image Sabroso

ENCUENTROS

Experiencia 8M. Danzas, shows de Aldo Zaragoza, La Jodda, humor con Patricia Savastano. A las 20.30 h, Plaza de la Libertad (Pocito) Gratis

Shows en Angaco. Espectáculos artísticos, academias de danzas, emprendedores y artesanos. A las 21:00 h en Paseo Olmos (Angaco)

FERIAS

Ferias en Iglesia. De artesanos, emprendedores y gastronómica. Desde las 18:00 h en Plaza B° Real (Villa Iglesia), en Plaza San Martín (Las Flores) y en Plaza Benita Molina (Rodeo). Iglesia. Entrada gratis.

Feria de emprendedores. De 20:00 a 00:00 h en Plaza el Viñador (Victoria y Tulum, Rivadavia)

TEATRO

Vas a descansar cuando mueras. A las 21:00 h en El Invernadero Teatro (Av. Rawson 1381 sur, Capital) Entradas $12.000. Sinopsis: Te bajan la persiana. Amorosa entra igual. Vedette, cucaracha, polémica. Nunca exterminada.

vas a descansar va Vas a descansar cuando mueras

El coraje de no fingir. Muestra del taller de teatro. A las 22:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas 2644676100

EXPOSICIONES Y VISITAS

En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Inaugura hoy a las 20:00 h, Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 h y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Arqueología de la Grieta | Una Mirada sobre lo Efímero & lo Eterno. Dos exposiciones. De 18:00 a 21:00 h, en Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

museo franklin Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Chalet Cantoni Casa Cultural. Av. Libertador Gral. San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

MANZINI MUSEO Museo Manzini - Zonda

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. En Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.