6 de marzo de 2026 - 21:11

Inhumarán los restos del "Chueco" Bazán, pionero del rock local

El querido músico sanjuanino, precursor del heavy metal, será despedido el sábado 7 de marzo por la tarde, en el cementerio Parque Alborada

Bazán fue uno de los protagonistas de la escena del rock local

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El 5 de marzo se conoció la triste noticia del fallecimiento de Daniel “El Chueco” Bazán, uno de los pioneros del rock local, creador de la recordada banda Sobredosis. Sin embargo, sus amigos y familiares no pudieron despedirse entonces, puesto que sus restos fueron llevados a la morgue judicial.

"El chueco" Bazán

Así las cosas, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, de fotografías y de recuerdos; y algunas personas de su entorno más cercano se hicieron presentes en la puerta de la morgue, para brindarle su sentido adiós al precursor del heavy metal en la provincia.

Pero hoy, tanto en redes sociales como por mensajes de whatsapp, se informó que los restos de Bazán serán inhumados mañana sábado 7 de marzo, a las 18:00 h (puntual), en el cementerio Parque Alborada, en ruta nacional 40.

“Quienes quieran cantarle una canción, tocar la guitarra pueden hacerlo”, invitaron.

Además, sus amigos iniciaron una colecta para cubrir los gastos: Solicitaron aportar “lo que puedan, (no más de $5000) al alias: descansa.chueco”.

chueco 1
