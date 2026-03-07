La Junta Nacional de UPCN rechazó la lista opositora y dejó el camino listo para otro mandato de Pepe Villa

La Junta Electoral Nacional de Unión del Personal Civil de la Nación ( UPCN ) ratificó la decisión adoptada en San Juan y dejó firme el rechazo a la oficialización de la denominada Lista Naranja, encabezada por Alejandro Savoca. Con esta resolución, la agrupación opositora no podrá competir en las elecciones internas previstas para el 9 de abril, en una pulseada que tenía como principal adversario al histórico líder sindical José Villa.

La decisión quedó plasmada en el Acta Nº 11/2026 del órgano electoral nacional, que confirmó íntegramente lo actuado por la Junta Electoral de la seccional sanjuanina y consideró que el rechazo a la lista opositora se ajustó a las normas estatutarias del sindicato.

El primer punto de la resolución ratifica la actuación de la Junta Electoral local, que había rechazado la oficialización de la Lista Naranja por irregularidades en la presentación de avales. La Junta Electoral Nacional sostuvo que la decisión adoptada en la instancia seccional fue correcta y se ajustó al marco normativo vigente dentro del sindicato.

De esta manera, el organismo nacional avaló todo el procedimiento realizado en San Juan y respaldó la interpretación que realizó la Junta Electoral de la seccional sobre el cumplimiento de los requisitos estatutarios.

Uno de los ejes centrales del fallo es la cantidad de avales válidos presentados por la lista opositora. El estatuto de UPCN exige un mínimo de 725 avales para oficializar una candidatura.

Según el análisis realizado por la Junta Electoral, la Lista Naranja presentó 1.285 avales, pero luego del proceso de verificación se invalidaron 691 respaldos por distintas irregularidades. Como consecuencia, el total de avales válidos quedó reducido a 594, cifra que no alcanza el mínimo requerido para competir en las elecciones internas.

La resolución detalla los motivos por los cuales se descartó una parte significativa de los avales presentados por la agrupación opositora. Entre las inconsistencias detectadas se registraron 243 avales duplicados, 284 avales correspondientes a personas que no estaban afiliadas al sindicato, 127 avales que no consignaban el lugar de trabajo del afiliado, y 37 avales repetidos en distintas planillas.

Estas irregularidades fueron consideradas determinantes para que el total de avales válidos quedara por debajo del piso exigido por el estatuto de la organización sindical.

En su presentación ante la Junta Electoral Nacional, la Lista Naranja también había solicitado la nulidad del proceso electoral. Sin embargo, el organismo desestimó ese planteo al considerar que fue presentado fuera de tiempo y que no se acreditó ningún perjuicio concreto que justificara una medida de esa magnitud.

Además, la resolución señala que la propia agrupación opositora participó del proceso electoral sin formular objeciones oportunas durante las etapas previas.

Otro de los planteos de la lista encabezada por Savoca estuvo vinculado al padrón electoral. En este punto, la Junta Electoral Nacional sostuvo que el padrón fue correctamente exhibido y que la agrupación no presentó observaciones en los plazos correspondientes ni aportó pruebas que respaldaran sus cuestionamientos. Por ese motivo, el organismo rechazó también ese argumento de la apelación.

En su conclusión, la Junta Electoral Nacional declaró insuficientes los avales presentados por la Lista Naranja y confirmó la decisión de la Junta Electoral de San Juan de rechazar su oficialización.