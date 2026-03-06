UPCN venció a San Lorenzo y quedó a un paso de semifinales

UPCN San Juan Vóley comenzó con paso firme su camino en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. Este viernes, en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, el conjunto sanjuanino superó a San Lorenzo por 3-0 y se adelantó en la serie de cuartos de final.
El equipo dirigido por Fabián Armoa se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-21, en una actuación sólida que lo mostró dominante durante el encuentro. Con buen volumen de juego y contundencia en ataque, UPCN marcó diferencias claras en los dos primeros sets y supo resolver con carácter el tercero, cuando el rival intentó reaccionar.
Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del partido, con 12 puntos.
De esta manera, UPCN quedó 1-0 arriba en la serie y este domingo buscará sellar la clasificación a semifinales, desde las 17 y también en Monteros.
El encuentro podrá verse por Fox Sports 2 y por el canal de ACLAV en YouTube.
En caso de ser necesario un tercer partido, el desempate se disputará el lunes.
Síntesis UPCN - San Lorenzo
UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan.
San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresos: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti, Bruno Forte.
Parciales: 25-15, 25-13 y 25-21.
Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).