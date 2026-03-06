UPCN venció a San Lorenzo y quedó a un paso de semifinales

UPCN San Juan Vóley derrotó 3-0 a San Lorenzo en Tucumán y se adelantó en los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina .

UPCN San Juan Vóley dio el primer golpe en los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina .

UPCN San Juan Vóley comenzó con paso firme su camino en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. Este viernes, en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, el conjunto sanjuanino superó a San Lorenzo por 3-0 y se adelantó en la serie de cuartos de final.

El equipo dirigido por Fabián Armoa se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-21, en una actuación sólida que lo mostró dominante durante el encuentro. Con buen volumen de juego y contundencia en ataque, UPCN marcó diferencias claras en los dos primeros sets y supo resolver con carácter el tercero, cuando el rival intentó reaccionar.

Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del partido, con 12 puntos.

De esta manera, UPCN quedó 1-0 arriba en la serie y este domingo buscará sellar la clasificación a semifinales, desde las 17 y también en Monteros.

El encuentro podrá verse por Fox Sports 2 y por el canal de ACLAV en YouTube.