Coudet espera por Quintero para definir el 11 del debut ante Huracán

El River de Eduardo Coudet comienza a tomar forma de cara al partido frente a Huracán, aunque la presencia de Juan Fernando Quintero sigue siendo una incógnita . El mediocampista colombiano se recupera de una lesión muscular y el cuerpo técnico espera su evolución para definir si estará desde el arranque en el estreno del nuevo entrenador.

El volante creativo lleva 18 días de recuperación de un desgarro grado I en el bíceps femoral derecho y recién la próxima semana podría entrenarse con normalidad junto al plantel. Si responde bien en las prácticas, Quintero tendría chances de ser titular en el partido ante Huracán en el estadio Tomás Ducó .

La lesión fue considerada leve, lo que acortó los plazos de recuperación , pero aun así el colombiano llegaría con lo justo al compromiso en Parque Patricios . Por eso, el cuerpo técnico evaluará día a día su condición física antes de tomar una decisión definitiva.

Desde su llegada a Núñez, Eduardo Coudet dejó en claro que busca equipos intensos, dinámicos y con agresividad física , una característica que históricamente marcó su estilo de juego. Sin embargo, Juanfer Quintero aporta un perfil distinto , basado en la creatividad, la pausa y el remate de media distancia.

Esta diferencia en el estilo generó incertidumbre entre los hinchas de River sobre el rol que tendrá el colombiano dentro del nuevo esquema. A pesar de ello, el entrenador ya demostró en otros clubes que puede adaptar su sistema a futbolistas con características técnicas especiales .

Si finalmente Quintero no llega en condiciones, el principal candidato a ocupar su lugar en el mediocampo sería Giuliano Galoppo, quien aparece como una alternativa para sostener el equilibrio del equipo.

El probable equipo de River ante Huracán

Para el encuentro frente al Globo, Coudet apenas llevará ocho días de trabajo al frente de River, por lo que la idea inicial sería mantener la base del equipo que venía jugando en las últimas fechas del torneo.

El conjunto millonario viene de vencer a Banfield y empatar frente a Independiente Rivadavia, con pocas modificaciones en la formación titular. De hecho, la única variante reciente había sido el ingreso de Marcos Acuña en el partido disputado en Mendoza.

De acuerdo con las primeras pruebas en los entrenamientos, el posible equipo de River para visitar a Huracán sería:

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

Aníbal Moreno

Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo

Fausto Vera

Tomás Galván

Sebastián Driussi

Joaquín Freitas

El cuerpo técnico definirá la formación en los próximos días, cuando se conozca con mayor precisión la evolución física de Quintero.