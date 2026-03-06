Paulo Dybala fue operado de una rodilla y estará al menos 45 días inactivo

El delantero argentino de Roma, Paulo Dybala, sufrió una rotura del menisco externo y fue intervenido en Italia. El parate lo margina del partido con España.

La noticia llegó desde Italia y encendió una señal de alerta en el entorno de la selección argentina. Paulo Dybala fue operado de la rodilla izquierda tras detectarse una rotura longitudinal completa del menisco externo y permanecerá fuera de las canchas cerca de 45 días. El tiempo de recuperación lo deja, por ahora, fuera de la Finalissima ante España y abre interrogantes sobre su preparación a pocos meses del Mundial 2026.

La intervención se realizó este viernes en Roma luego de que el cordobés abandonara el entrenamiento del jueves por un fuerte dolor en la rodilla. En un primer momento, el club italiano informó que se trataba de una fatiga muscular, aunque los estudios posteriores confirmaron una lesión meniscal que obligó a pasar por el quirófano.

El plazo estimado de recuperación es de un mes y medio. Ese período implica que el delantero argentino se perderá al menos siete partidos de la Serie A y la serie de octavos de final de la Europa League frente a Bologna. En un calendario cargado y decisivo para Roma, la ausencia del atacante representa un golpe deportivo para el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini.

El impacto también alcanza a la selección argentina. El tiempo de inactividad deja descartada la presencia de Dybala en la Finalissima ante España, el encuentro que enfrentará a los campeones de América y de Europa y que la organización prevé disputar en las próximas semanas. Aun con la guerra en Medio Oriente, la UEFA confirmó la fecha para el 27 de marzo. La recuperación lo ubica fuera de ese compromiso internacional.

La situación también condiciona su preparación para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Si se cumplen los plazos médicos, Dybala volvería a la competencia con escaso margen antes del torneo. En ese escenario, el delantero llegaría con poco ritmo futbolístico a la mayor cita del calendario internacional. Muy parecido a lo que pasó en Qatar 2022, pero hoy con más jugadores compitiendo en esos puestos.