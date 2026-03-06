6 de marzo de 2026 - 19:10

Vuelta a San Juan Damas: Wynants ganó la etapa 3 y Aguirre sigue líder

La Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo su tercera etapa en Chimbas. Paola Wynants se llevó la victoria del día, mientras Maribel Aguirre continúa al frente de la general.

Por Redacción Diario de Cuyo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 vivió una nueva jornada de competencia con la disputa de la tercera etapa en Chimbas, donde la ciclista Paola Silvia Wynants (Armonía Cycles) se quedó con la victoria del día. En tanto, la sanjuanina Maribel Aguirre, del equipo Municipalidad de Pocito, continúa firme como líder de la clasificación general de la competencia.

El pelotón durante la etapa 3 de la Vuelta a San Juan Damas 2026 disputada en Chimbas. Fotos: Secretaría de Deportes

La etapa dejó un podio muy competitivo. Wynants fue la más rápida del pelotón, seguida por Ana Seijas Gómez (Braghete Prezzioso), que finalizó en la segunda posición. El tercer lugar quedó para Maribel Aguirre, quien volvió a mostrarse entre las protagonistas y defendió con solidez su liderazgo en la clasificación general.

Clasificación de la etapa 3 en Chimbas

Según el resultado oficial confirmado por los comisarios de la prueba, las tres mejores de la etapa fueron:

  • Paola Silvia Wynants – Armonía Cycles

  • Ana Seijas Gómez – Braghete Prezzioso

  • Maribel Aguirre – Municipalidad de Pocito

La jornada volvió a mostrar el alto nivel del ciclismo femenino en la Vuelta a San Juan Damas, una competencia que reúne a ciclistas de distintos equipos nacionales e internacionales.

Resultados en las categorías Junior y Máster

En las categorías especiales también hubo definiciones destacadas dentro de la Vuelta a San Juan Damas 2026.

Categoría Junior – etapa

  • Pia Manzano

  • Zoe Milagros Quiroga

  • Sol Mockford

Categoría Máster – etapa

  • María Alejandra Prezioso

  • Paula Carolina López

  • Graciela Zárate

