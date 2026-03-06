6 de marzo de 2026 - 21:11

Vuelta a San Juan Damas: las mejores imágenes de la etapa 3 en Chimbas

La Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo una intensa tercera etapa en Chimbas. Mirá la galería con los mejores momentos de la jornada del ciclismo femenino.

El pelotón durante la etapa 3 de la Vuelta a San Juan Damas 2026 disputada en Chimbas. Fotos: Secretaría de Deportes Foto 1/11

El pelotón durante la etapa 3 de la Vuelta a San Juan Damas 2026 disputada en Chimbas.

Fotos: Secretaría de Deportes

Por

WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.06 (1) Foto 2/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.06 (2) Foto 3/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.06 (3) Foto 4/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.06 Foto 5/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.07 Foto 6/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.30 (1) Foto 7/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.30 (2) Foto 8/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.30 Foto 9/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.57 Foto 10/11
WhatsApp Image 2026-03-06 at 20.45.58 (1) Foto 11/11
Las Más leidas

Te Puede Interesar

Te puede interesar

Continúa la Vuelta a San Juan Damas 2026 (imagen archivo)

Vuelta a San Juan Damas: Wynants ganó la etapa 3 y Aguirre sigue líder

vuelta a san juan damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en chimbas

Vuelta a San Juan Damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en Chimbas

Maribel Aguirre se quedó con la contrarreloj de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y continúa como líder de la general.  

Vuelta a San Juan Damas: Maribel Aguirre ganó la contrarreloj y se afianza como líder