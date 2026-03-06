Vuelta a San Juan Damas: las mejores imágenes de la etapa 3 en Chimbas

La Vuelta a San Juan Damas disput\u00f3 su tercera etapa en el departamento Chimbas, donde el pelot\u00f3n femenino volvi\u00f3 a ofrecer un gran espect\u00e1culo deportivo. La jornada dej\u00f3 emoci\u00f3n en cada kil\u00f3metro y una destacada actuaci\u00f3n de las ciclistas que animan una de las competencias m\u00e1s importantes del ciclismo femenino en la provincia. La victoria de la etapa fue para Paola Silvia Wynants (Armon\u00eda Cycles), mientras que Ana Seijas G\u00f3mez (Braghete Prezzioso) termin\u00f3 en el segundo lugar. El podio lo complet\u00f3 la sanjuanina Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito), quien adem\u00e1s contin\u00faa liderando la clasificaci\u00f3n general de la carrera. En esta galer\u00eda te mostramos los mejores momentos de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan Damas, con im\u00e1genes del pelot\u00f3n en acci\u00f3n, el esfuerzo de las ciclistas y la premiaci\u00f3n en el podio. Fotos: Secretar\u00eda de Deportes