5 de marzo de 2026 - 19:16

Vuelta a San Juan Damas: Maribel Aguirre ganó la contrarreloj y se afianza como líder

La ciclista sanjuanina Maribel Aguirre dominó la contrarreloj individual de la Vuelta a San Juan Damas 2026, se quedó con la segunda etapa y mantiene el liderazgo en la clasificación general.

Maribel Aguirre se quedó con la contrarreloj de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y continúa como líder de la general.

 

Por Redacción Diario de Cuyo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo este jueves una intensa etapa contrarreloj individual, donde la sanjuanina Maribel Aguirre volvió a demostrar su gran nivel. La ciclista del equipo Municipalidad de Pocito se quedó con la victoria y consolidó su liderazgo en la clasificación general tras completar el recorrido con un tiempo de 16:58.490.

En la segunda etapa de la Vuelta a San Juan Damas, disputada bajo la modalidad contrarreloj individual (CRI), Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito) fue la más rápida del día y se subió nuevamente a lo más alto del podio.

La ciclista sanjuanina registró un tiempo de 16:58.490, con una velocidad promedio de 45.597 km/h, suficiente para superar por escaso margen a Jenifer Francone (Diberbool), quien finalizó segunda con 16:59.850 y una media de 45.569 km/h.

El tercer lugar del podio quedó en manos de Julieta Benedetti (Pablo González Team), que completó el recorrido con 17:17.460 y una velocidad promedio de 44.030 km/h.

Clasificaciones generales tras la etapa 2

Con este resultado, Aguirre no solo se quedó con la etapa sino que también consolidó el liderazgo en la clasificación general individual de la competencia, una de las pruebas más importantes del ciclismo femenino en la provincia.

En las otras clasificaciones destacadas de la Vuelta a San Juan Damas 2026, las líderes son:

  • General Individual: Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

  • General Junior: Sol María Mockford (Armonia Cycles)

  • General Máster: Carolina Inés Pérez (Municipalidad de Pocito)

