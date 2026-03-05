Vuelta a San Juan Damas: Maribel Aguirre ganó la contrarreloj y se afianza como líder

La ciclista sanjuanina Maribel Aguirre dominó la contrarreloj individual de la Vuelta a San Juan Damas 2026 , se quedó con la segunda etapa y mantiene el liderazgo en la clasificación general.

La Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo este jueves una intensa etapa contrarreloj individual, donde la sanjuanina Maribel Aguirre volvió a demostrar su gran nivel. La ciclista del equipo Municipalidad de Pocito se quedó con la victoria y consolidó su liderazgo en la clasificación general tras completar el recorrido con un tiempo de 16:58.490.

La ciclista sanjuanina registró un tiempo de 16:58.490, con una velocidad promedio de 45.597 km/h, suficiente para superar por escaso margen a Jenifer Francone (Diberbool), quien finalizó segunda con 16:59.850 y una media de 45.569 km/h.

El tercer lugar del podio quedó en manos de Julieta Benedetti (Pablo González Team), que completó el recorrido con 17:17.460 y una velocidad promedio de 44.030 km/h.

Clasificaciones generales tras la etapa 2 Con este resultado, Aguirre no solo se quedó con la etapa sino que también consolidó el liderazgo en la clasificación general individual de la competencia, una de las pruebas más importantes del ciclismo femenino en la provincia.