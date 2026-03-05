Luego de más de un año sin jugar en Boca Juniors, se retiró del fútbol Cristian Lema

Cristian Lema se retiró del fútbol profesional después de haber estado más de un año sin jugar en Boca Juniors . El defensor de 35 años tomó la decisión antes de diciembre, cuando terminó su vínculo formal con la entidad de la Ribera.

Aunque estaba en condiciones físicas y tuvo ofertas a lo largo de este mercado, el chubutense optó por colgar los botines, alejarse definitivamente del fútbol y dedicarle tiempo a su familia y a sus emprendimientos personales.

Desde su entorno, le confirmaron la noticia a Infobae. El oriundo de Puerto Madryn se instaló en su ciudad natal después de haber iniciado su carrera deportiva en el año 2007 y haber vestido las camisetas de Guillermo Brown, Newell’s, Tigre, Quilmes, Belgrano de Córdoba, Benfica de Portugal, Peñarol de Montevideo, Damac de Arabia Saudita, Lanús y Boca, su última experiencia. Ganó un título en Portugal y otro en Uruguay.

El Sicario firmó en Boca a principios de 2024 y se convirtió en el primer refuerzo de la era Diego Martínez en el club. En ese entonces, el Xeneize desembolsó alrededor de 500 mil dólares por su ficha y llegó proveniente de Lanús para disputar los torneos locales y la Copa Sudamericana. Completó 23 de los primeros 28 partidos del equipo en el inicio de esa temporada, siendo considerado titular casi indiscutido hasta el quiebre de su estadía: la semifinal de la Copa de la Liga en la que Boca fue eliminado por Estudiantes tras un penal que cometió y su expulsión. Con la camiseta azul y oro, disputó 34 cotejos y convirtió un tanto (a Rosario Central).

Tras la renuncia de Diego Martínez, Lema jugó un partido bajo el interinato de Mariano Herrón (triunfo 1-0 ante Argentinos Juniors en la Bombonera) y otro ya con Fernando Gago como DT (empate 1-1 ante Deportivo Riestra, también en la Bombonera), que fue el último de su carrera profesional. Después de ese match, el departamento médico de la institución informó que sería baja por varios meses: “Lesión con compromiso de los ligamentos externos del tobillo izquierdo y lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior”.

Lema pasó por el quirófano y se perdió la pretemporada 2025. Durante su rehabilitación, decidió infiltrarse para bloquear una molestia en su articulación, pero la lesión se acomplejó y se vio obligado a permanecer 20 días sin ningún tipo de actividad de campo. Volvió a tomar ritmo físico y futbolístico y fue considerado por Gago recién a mediados de abril del año pasado. Integró el banco de suplentes ante Estudiantes de La Plata y en el Superclásico que Boca perdió en el Monumental y eyectó a Pintita como entrenador del equipo. Permaneció como relevo durante los siguientes tres partidos del nuevo interinato de Herrón y, tras la designación de Miguel Ángel Russo, pidió no viajar al Mundial de Clubes y ser negociado en el mercado de junio.

Marginado tras el Mundial de Clubes

En medio de un clima convulsionado por la eliminación del Mundial de Clubes, el chubutense fue marginado definitivamente del plantel profesional junto a Marcos Rojo, con quien forjó una estrecha relación, y Marcelo Saracchi (a esa altura ya había rescindido su contrato Esteban Rolón). Su intención fue rescindir el contrato de mutuo acuerdo, pero desde su entorno aseguraron que Boca recién se comunicó con él sobre el cierre del mercado de pases para definir su salida y eso hizo que ya no hubiera opciones para firmar en otro lado. Así, el defensor que había sido titular indiscutido hacía no tanto tiempo, pasó a entrenarse en soledad o con juveniles, ya que Rojo se fue a Racing y Saracchi a préstamo a Escocia.

Frente al fallecimiento de Russo y la asunción de Claudio Úbeda como DT principal, la situación de Lema no se modificó. Con su contrato por vencer en diciembre de 2025, el futbolista le argumentó al Consejo de Fútbol que ya era tarde para buscar un nuevo horizonte y optó por permanecer en la institución a cumplir su vínculo. A lo largo de este último semestre del año pasado, maduró la determinación de abandonar definitivamente el fútbol. Y sostuvo su decisión a pesar de haber tenido sondeos de equipos de Argentina (Primera División y Primera Nacional) y del exterior, inclusive alguno que disputará Copa Libertadores en este 2026.

En el último tiempo, Lema no habló con la prensa, no aclaró públicamente su situación o deseo profesional. Se limitó a entrenamientos en solitario y pergeñar su futuro personal. En su cuenta de Instagram, borró todos los posteos en los que se mostraba identificado con Boca y solamente quedan imágenes con su familia y recuerdos de sus pasos por Benfica, Newell’s, Belgrano y Peñarol.

De aquella presentación en enero de 2024 en la que se sentó junto a Juan Román Riquelme y Kevin Zenón corrió mucha agua bajo el puente. “Cristian hace pocos días dijo que cumplió su sueño de chiquito de jugar con la camiseta de Boca. Para nosotros, Cristian, también es un sueño tenerte acá. Espero que disfrutes mucho, sé que lo estás pasando bien y sin dudas que nos vas a dar muchísimas alegrías y solo deseamos que seas muy feliz con la camiseta de nuestro club”, habían sido las palabras de bienvenida de Román.

El final de su historia no fue feliz: Lema entró a Boca por la puerta grande y se retiró, en silencio, por la de atrás.