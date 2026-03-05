Vuelta a San Juan Damas 2026: mirá el recorrido de la 2da etapa que será en Rivadavia

Pasó la primera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y la sanjuanina Maribel Aguirre fue a encargada de colocarse la malla líder luego de ganar la competencia que se desarrolló entre Santa Lucía y San Martín. Este jueves, la actividad continúa con una etapa cronometrada, que se realizará plenamente en Rivadavia.