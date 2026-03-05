Vuelta a San Juan Damas 2026: mirá el recorrido de la 2da etapa que será en Rivadavia

Pasó la primera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y la sanjuanina Maribel Aguirre fue a encargada de colocarse la malla líder luego de ganar la competencia que se desarrolló entre Santa Lucía y San Martín. Este jueves, la actividad continúa con una etapa cronometrada, que se realizará plenamente en Rivadavia.
La segunda edición de la competencia más importante de las mujeres del mundo pedal se hará hasta el domingo 8 de marzo. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).
Esta carrera de tipo amateur cuenta con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.
A continuación, la información de la 2da etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026
Jueves 05 de marzo – Etapa 2 (Contrarreloj individual)
Departamento: Rivadavia.
Concentración: 15 horas, en Parador del Ciclista.
Largada: 16 horas.
Llegada: Parador del Ciclista.
Recorrido: por Avenida Libertador Gral. San Martín hasta calle Galindez, al norte hasta rotonda e ingresar a Ruta 60, por la misma hasta rotonda de ex Cerámica San Juan y retorno por carril opuesto y mismo recorrido hasta línea de llegada en Parador del Ciclista.