5 de marzo de 2026 - 09:57

Vuelta a San Juan Damas 2026: mirá el recorrido de la 2da etapa que será en Rivadavia

Todo el detalle del circuito que realizarán las ciclistas en la segunda etapa.

ciclismo segunda carrera crono
Por Redacción Diario de Cuyo

Pasó la primera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y la sanjuanina Maribel Aguirre fue a encargada de colocarse la malla líder luego de ganar la competencia que se desarrolló entre Santa Lucía y San Martín. Este jueves, la actividad continúa con una etapa cronometrada, que se realizará plenamente en Rivadavia.

Leé además

El ciclismo federado de San Juan tendrá acción este domingo con el Circuito Homenaje.

Vuelve el ciclismo: Santa Lucía recibe al pelotón con el Gran Premio de seis giros
upcn voley inicia este viernes los playoffs de la liga argentina ante san lorenzo

UPCN Vóley inicia este viernes los playoffs de la Liga Argentina ante San Lorenzo

La segunda edición de la competencia más importante de las mujeres del mundo pedal se hará hasta el domingo 8 de marzo. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Esta carrera de tipo amateur cuenta con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

2a359b5e-4bca-4ed3-8ba3-7b8c92784e6f

A continuación, la información de la 2da etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026

Jueves 05 de marzo – Etapa 2 (Contrarreloj individual)

  • Departamento: Rivadavia.
  • Concentración: 15 horas, en Parador del Ciclista.
  • Largada: 16 horas.
  • Llegada: Parador del Ciclista.
  • Recorrido: por Avenida Libertador Gral. San Martín hasta calle Galindez, al norte hasta rotonda e ingresar a Ruta 60, por la misma hasta rotonda de ex Cerámica San Juan y retorno por carril opuesto y mismo recorrido hasta línea de llegada en Parador del Ciclista.
  • Total: 12,600 KM aprox.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Faustino Oro.

Faustino Oro perdió su última partida de ajedrez en Moscú y quedó a un paso de un histórico récord

san juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en joy park que promete adrenalina para todos

San Juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en Joy Park que promete adrenalina para todos

Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de la UEFA y la FIFA. 

Finalissima: la UEFA descarta cambiar la sede del encuentro entre Argentina y España

boca juniors goleo 3 a 0 a lanus y volvio a la victoria tras cuatro partidos en el torneo apertura

Boca Juniors goleó 3 a 0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura