5 de marzo de 2026 - 11:41

Faustino Oro perdió su última partida de ajedrez en Moscú y quedó a un paso de un histórico récord

El ruso Aleksey Grebnev (100° del ranking mundial) lo venció con piezas blancas en la ronda final del Open Internacional Aeroflot de Moscú.

Faustino Oro.

Faustino Oro.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El argentino Faustino Oro se quedó este jueves a las puertas de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, en la última jornada del Aeroflot Open.

Leé además

upcn voley inicia este viernes los playoffs de la liga argentina ante san lorenzo

UPCN Vóley inicia este viernes los playoffs de la Liga Argentina ante San Lorenzo
san juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en joy park que promete adrenalina para todos

San Juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en Joy Park que promete adrenalina para todos

Oro cayó ante el Gran Maestro ruso, Aleksey Grevnev -2621 de elo frente a los 2516 del argentino-, quien no desaprovechó la ventaja de jugar con blancas en el Hotel Carlton de Moscú.

“Faustino Oro, Messi del ajedrez”

Oro, apodado el ‘Messi del ajedrez’, buscaba romper el récord con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días menos que el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien sigue ostentando esa histórica marca.

El argentino, que aprendió a jugar durante la pandemia del Covid y tiene ya numerosos récords en su haber, no logró superar en Moscu la barrera de los 2600 puntos, el mínimo marcado por la FIDE para hacer historia.

El joven ajedrecista no tenía más opción que ganar en Moscú y lo hizo en dos de sus últimas tres partidas, pese a arrastrar un pequeño catarro desde que aterrizó en Rusia haciendo escala en Estambul.

En honor a la verdad, muchos de los asistentes al torneo, incluido otros participantes y la organización, estaban deseando que Oro lograra la hazaña.

El ajedrez, como cualquier deporte, está necesitado de nuevo héroes y Oro se ha convertido por derecho propio en una estrella del tablero, algo que ya habían pronosticado otros grandes como Gari Kaspárov y Magnus Carlsen.

‘Fausti’, como le llaman sus progenitores, ya había logrado dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Y le faltaba la norma del torneo abierto de Moscú para ser considerado Gran Maestro.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), debía tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, en el que al menos un tercio de los oponentes tuvieran el título de GM y fueran de tres federaciones distintas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vuelta a san juan damas 2026: mira el recorrido de la 2da etapa que sera en rivadavia

Vuelta a San Juan Damas 2026: mirá el recorrido de la 2da etapa que será en Rivadavia

Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de la UEFA y la FIFA. 

Finalissima: la UEFA descarta cambiar la sede del encuentro entre Argentina y España

boca juniors goleo 3 a 0 a lanus y volvio a la victoria tras cuatro partidos en el torneo apertura

Boca Juniors goleó 3 a 0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura

Maribel Aguirre se quedó con la primera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y lidera la clasificación general.  

Vuelta a San Juan Damas 2026: Maribel Aguirre ganó la primera etapa y es líder