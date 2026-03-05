Con críticas a la AFA, River Plate anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo

A través de un comunicado, River Plate oficializó su posición contra la AFA y su alejamiento del Comité Ejecutivo.

River Plate lanzó un comunicado mediante el que confirmó que no seguirá participando de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La postura, según detalló el Millonario, fue tomada al considerar que los mecanismos en los cónclaves no han sido “claros y previsibles”.

“Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, subraya el final del comunicado.

En el comienzo del escrito, la entidad remarcó su vínculo con la AFA, aunque destacó que desde 2013 supo plantear de manera pública y privada la mirada de la dirigencia del club respecto del horizonte del fútbol argentino.

image "River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo", se lee en una parte del mismo.