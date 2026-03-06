6 de marzo de 2026 - 12:27

Vuelta a San Juan Damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en Chimbas

La competencia continúa en territorio chimbero con Maribel Aguirre como líder de la general.

ciclismo segunda carrera san juan
Por Redacción Diario de Cuyo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 continuará este viernes con la disputa de la tercera etapa, que tendrá como escenario el departamento Chimbas, donde la ciclista sanjuanina Maribel Aguirre defenderá el liderazgo en la clasificación general.

Leé además

Maribel Aguirre se quedó con la contrarreloj de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y continúa como líder de la general.  

Vuelta a San Juan Damas: Maribel Aguirre ganó la contrarreloj y se afianza como líder
vuelta a san juan damas 2026: mira el recorrido de la 2da etapa que sera en rivadavia

Vuelta a San Juan Damas 2026: mirá el recorrido de la 2da etapa que será en Rivadavia

La pedalista local llega como líder de la competencia tras un inicio perfecto en la carrera. Aguirre se impuso en la primera etapa, disputada entre Santa Lucía y San Martín, y también ganó la segunda jornada, una contrarreloj que se desarrolló en Rivadavia.

La ciclista sanjuanina atraviesa un gran momento deportivo, luego de haber conseguido recientemente una medalla en el Campeonato Panamericano de Ciclismo disputado en Chile, lo que refuerza su condición de favorita en la competencia provincial.

d423dd24-2691-44da-b940-fd7c8545d39e

Los detalles de la 3ra etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026

  • La tercera etapa se disputará este viernes 6 de marzo en el departamento Chimbas.
  • La concentración de las ciclistas será a las 15 horas en la plaza departamental, mientras que la largada oficial está prevista para las 16 horas desde el mismo lugar.
  • El recorrido tendrá inicio y llegada en la Plaza Departamental de Chimbas, donde también se espera la definición de la jornada.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ciclismo federado de San Juan tendrá acción este domingo con el Circuito Homenaje.

Vuelve el ciclismo: Santa Lucía recibe al pelotón con el Gran Premio de seis giros

Franco Colapinto.

Franco Colapinto terminó 18vo y quedó detrás de Gasly en la segunda práctica del Gran Premio de Australia

Lionel Messi saludando a Donald Trump en la Casa Blanca.

Lionel Messi, en la Casa Blanca con Donald Trump: el homenaje al Inter Miami por el título en la MLS

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate.

Con críticas a la AFA, River Plate anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo