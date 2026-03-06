Vuelta a San Juan Damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en Chimbas

La competencia continúa en territorio chimbero con Maribel Aguirre como líder de la general.

La Vuelta a San Juan Damas 2026 continuará este viernes con la disputa de la tercera etapa, que tendrá como escenario el departamento Chimbas, donde la ciclista sanjuanina Maribel Aguirre defenderá el liderazgo en la clasificación general.

La pedalista local llega como líder de la competencia tras un inicio perfecto en la carrera. Aguirre se impuso en la primera etapa, disputada entre Santa Lucía y San Martín, y también ganó la segunda jornada, una contrarreloj que se desarrolló en Rivadavia.

La ciclista sanjuanina atraviesa un gran momento deportivo, luego de haber conseguido recientemente una medalla en el Campeonato Panamericano de Ciclismo disputado en Chile, lo que refuerza su condición de favorita en la competencia provincial.