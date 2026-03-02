Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres: el nombre que eligieron para su hija

Según la prensa italiana, la artista dio a luz a su primera hija con el jugador hoy en el Hospital Gemelli de Roma.

Medios italianos confirmaron que esta mañana nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala hoy en el Hospital Gemelli de Roma. Uno de los primeros portales que dio la noticia fue Corriere dello Sport donde aseguraron que la bebé se llama Gia.

Tal como detallaron, el parto se esperaba para el 11 de marzo. Sin embargo, la hija de Sabatini y Dybala nació este lunes por la mañana.

Cabe recordar que en las últimas horas, Catherine Fulop mostró en su Instagram algunas imágenes del reencuentro de Oriana con su hermana Tiziana. De esa manera, la joven de 29 años cumplió su anhelo de poder estar rodeada de su familia cuando naciera la beba en Italia.

En cuanto al nombre de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, trascendió que “Gia” tiene que ver con el fanatismo de la cantante hacia Angelina Jolie.

oriana embarazada 2032 ¿Por qué nació en Roma el bebé de Oriana Sabatini? Oriana había aclarado por qué su hija nacería en territorio italiano. "Va a nacer acá”, dijo refiriéndose a Italia, donde vive desde hace años con Paulo, quien juega en el club en Roma. “Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente. Y segundo, porque quiero que esté el padre”, explicó. “En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’. Lo quiero tener acá, también, para que esté el padre de esta niña", agregó.