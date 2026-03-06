6 de marzo de 2026 - 17:36

La desopilante revelación de Franco Colapinto sobre el mono viral "Punch" que revolucionó a sus fanáticos

En la previa del Gran Premio de Australia, el piloto argentino Franco Colapinto tuvo una respuesta impensada en un video de Alpine y generó muchas risas.

Franco Colapinto comenzó su actividad en el Gran Premio de Australia y en la previa&nbsp;reveló su preocupación por la actualidad del monito Punch, que se volvió viral en redes sociales.

Por Redacción Diario de Cuyo

A través de sus redes sociales, la escudería francesa compartió un divertido video de los pilotos donde escucharon diferentes sonidos de animales autóctonos de Australia y tuvieron que adivinar de qué se trata.

Australia es un país que se caracteriza por su fauna y flora; por lo tanto, fue una manera de familiarizarse con los fanáticos. En este sentido, las respuestas despertaron risas y muchos gestos entre los protagonistas, aunque Colapinto dejó clara su inquietud por la realidad de “Punch”.

“Yo sé que nos interesa mucho saber sobre estos animales australianos, pero a mí solamente me importa Punch”, aseguró. Y agregó ante la sorpresa de sus compañeros: “¿No les gusta Punch? Es mi imperio romano, Punch".

Esto despertó muchas risas y comentarios divertidos por parte de los fanáticos en las redes de Alpine. “Franco siendo Franco, te amamooooos”, “Me encanta que sepa sobre Punch”, “Fran y Pierre son los hermanos macana”, fueron algunas respuestas.

El video de Colapinto hablando de Punch

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia:

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

*Los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Australia

La tercera y última tanda de entrenamientos se disputará este viernes desde las 22:30 de Argentina y la clasificación será en la madrugada del sábado (2:00). La actividad podrá seguirse en directo por Disney+ y Fox Sports.

