Franco Colapinto terminó 18vo y quedó detrás de Gasly en la segunda práctica del Gran Premio de Australia

El piloto argentino fue el mejor de Alpine en la primera sesión, pero en la siguiente tanda no logró superar a su compañero y terminó en la zona baja.

Alpine tuvo una jornada negativa en el inicio de las actividades del Gran Premio de Australia. Tras la expectativa que se generó durante las pretemporadas de Fórmula 1, la actividad en el Circuito de Albert Park vio a Franco Colapinto y Pierre Gasly entre los puestos del fondo, a más de 2 segundos de la cima en ambos entrenamientos.

El argentino quedó 16° en la primera práctica libre con 1:23.325, aventajando a su compañero Gasly (1:24.035). Durante la FP2, invirtieron los roles: Colapinto fue 18° con 1:22.619 y el francés 16° con 1:22.167. Franco, para colmo, terminó con un problema en el ojo. “No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”, aseguró. En total, Colapinto acumuló 52 giros y Gasly 43.

Sin Aston Martin en la competencia (sólo dieron 33 vueltas en todo el día), Alpine quedó apenas por delante de la debutante Cadillac en los tiempos. En la FP1, Colapinto fue el más rápido del equipo y se ubicó a más de 3 segundos del giro veloz de la sesión a cargo de Charles Leclerc con su Ferrari (1:20.267). En la FP2, Gasly protagonizó la mejor vuelta del equipo y se posicionó a dos segundos y medio del ritmo que marcó Oscar Piastri con McLaren (1:19.729).

En la general, Ferrari y Red Bull dominaron el primer entrenamiento. Mientras que McLaren y Mercedes fueron los equipos de punta en el segundo. Leclerc y Lewis Hamilton fueron los más rápidos de la FP1 por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar. El detalle estuvo con el rookie Arvid Lindblad, quien quedó quinto en los tiempos con su Racing Bulls.

En el segundo test, Piastri dominó los registros por delante de Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Hamilton, Leclerc y Verstappen se posicionaron detrás de ellos. En este caso, otra vez Lindblad fue el mejor del resto: quedó 9°.

Por fuera del caso del joven conductor de RB, tanto Audi (Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg) como Haas (Esteban Ocon y Ollie Bearman) fueron los más regulares de los equipos de la mitad de parrilla.

La actividad seguirá este viernes con la tercera y última práctica libre, que arrancará a las 22:30 (hora argentina). El sábado a las 2 AM tendrá lugar la Clasificación para la carrera principal a 58 vueltas, que se hará el domingo a la 1 AM de Argentina.

