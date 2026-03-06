6 de marzo de 2026 - 16:32

Copa Sudamericana: con River, Racing y San Lorenzo, los bombos para el sorteo 2026

El próximo 19 de marzo la Copa Sudamericana tendrá su sorteo en Luque, Paraguay. River y Racing, los únicos argentinos cabeza de serie.

La Copa Sudamericana es uno de los máximos desafíos continentales.

La Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar forma y los equipos argentinos ya saben en qué bombos estarán para el sorteo de la fase de grupos. El próximo 19 de marzo, en Luque, Paraguay, la Conmebol realizará el sorteo que definirá el camino de los clubes en el segundo torneo más importante del continente.

Tras el cierre de la Fase Preliminar, ya se conocen 28 de los 32 equipos que disputarán la fase de grupos. Los cuatro lugares restantes se completarán con los equipos que pierdan en la Fase 3 de la Copa Libertadores, quienes irán directamente al bombo 4.

Los bombos se armaron según el ranking Conmebol, y ahí River aparece como el mejor posicionado del certamen, por lo que será cabeza de serie al igual que Racing. San Lorenzo y Tigre integrarán el bombo 2, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra, que debutan en competencias internacionales, estarán en el bombo 4.

Todos los bombos de la Copa Sudamericana 2026

image
Así quedaron los bombos para la Copa Sudamericana. El sorteo será el próximo 19.

Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta y los cuatro equipos que pierdan la Fase 3 de la Copa Libertadores.

La Conmebol no permite que haya dos equipos del mismo país en la misma zona.

Fechas clave: cuándo se juega la fase de grupos

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en las siguientes semanas:

Fecha 1: Semana del 8 de abril

Fecha 2: Semana del 15 de abril

Fecha 3: Semana del 29 de abril

Fecha 4: Semana del 6 de mayo

Fecha 5: Semana del 20 de mayo

Fecha 6: Semana del 27 de mayo

La gran final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla.

