Apertura de la USR: Universitario abrazó una nueva victoria venciendo a Huazihul

Universitario, dirigido por Fernando Torcivia derrotó 27-20 a Huazihul por la segunda fecha del Torneo Provincial.

Victoria. De local, Universitario no perdonó a Huazihul por el Apertura de la USR.

Universitario se quedó con una nueva victoria al imponerse por 27-20 frente a Huazihul, en el marco de la segunda fecha del Torneo Provincial de la Uinón Sanjuanina de Rugby (USR). El equipo dirigido por Fernando Torcivia resolvió un encuentro exigente y sumó un triunfo que le permite encaminar su clasificación al Top Oro DEL Regional Cuyano 2026.

El partido fue parejo durante gran parte de su desarrollo. En la primera mitad, Huazihul propuso un juego de igual a igual y complicó al conjunto local con un planteo sólido. Sin embargo, la Uni supo capitalizar sus momentos favorables para tomar distancia en el marcador y afrontar los minutos finales con una ventaja que terminó siendo determinante.

TORNEO DE LA USR En el cierre del encuentro, los Caciques reaccionaron y lograron descontar, aunque no les alcanzó para revertir el resultado.

Los tries de Universitario fueron apoyados por Juan Ignacio Magariños, Vito Sambrizzi y Gerónimo Arabel. El propio Arabel también aportó con el pie al convertir tres conversiones y sumar dos penales.

Para Huazihul marcaron tries Lorenzo Díaz e Ian Maldonado, mientras que Facundo Pérez contribuyó con dos conversiones y dos penales.