El sanjuanino Nico Peralta da el salto en el Zonal Cuyano y arranca la temporada en la Clase 3 en Mendoza

Este sábado comenzó la actividad en el Zonal Cuyano en San Martín, Mendoza, con la presencia de pocos sanjuaninos en la pista del Autódromo Jorge Angel Pena.

En el 2025 Nico Peralta demostró que sobraba muñeca para ir por algo más.El ex-multicampeón regional en karting confirmó en el Fiat Uno de la Clase 1 del Zonal Cuyano que podía más y en este 2026 el equipo con el que ya brilló el año pasado, decidió darle un Ford Fiesta Kinetic para despegar definitivamente.

Este fin de semana empezará una nueva historia en Mendoza. Nico, que tendrá el número 53, hizo apenas una prueba previa con 12 vueltas en el verano en el Fiesta en la nueva Clase 3, una nueva categoría dentro del Zonal que reemplaza a la Clase 2. Las sensaciones para Peralta son de crecimiento, de evolución y de un enorme desafío para ser protagonista en el Zonal.

"Este año vamos con el Fiesta en la Clase 3 y las sensaciones que se vieron en ese contacto de 12 vueltas en el auto fueron buenas. Es dar un salto, avanzar en mis ilusiones y hay que aprovechar que el equipo confió en mi nuevamente. Además, el apoyo de la familia, de mis padres, de los amigos, es enorme para poder correr y uno no puede defraudar. Esperemos tener un buen fin de semana y mirar la temporada con buenos ojos para el futuro", analizó Nico que no tuvo descanso en el verano porque se dio el gusto de correr el Safari Tras las Sierras en moto.

AGENDA ZONAL CUYANO Mendoza se preparar para abrir el año regional en el Autódromo de San Martí con un fin de semana a pura velocidad con la llegada de la Copa Vendimia, un evento que reunirá al karting y a las principales categorías del Zonal Cuyano en el Autódromo Ciudad de San Martín – Jorge Ángel Pena. La actividad comenzó el viernes 6 y terminará este domingo 8 de marzo y promete convocar a pilotos de toda la región. Con la clase 1, clase 2, clase 3 y TC Cuyano, para este nueva temporada con cambios en la categoría.

La Legión Sanjuanina está diezmada. La realidad económica y los altos costos de poner un auto en pista redujeron la presencia local en el Zonal Cuyano. Solo 7 pilotos sanjuaninos serán los que correrán la 1° fecha. Los pilotos preinscriptos son: 4 Mauricio Martos – Clase 1, Santiago Ortega- Clase 1, 71 Eduardo Rached – Clase 1, 3 Gonzalo Martinez – Clase 2, 53 Nicolás Peralta – Clase 3, 86 Bautista Mattar – Clase 3 y 51 Carlos Rojo – TC Cuyano