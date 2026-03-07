El análisis de Franco Colapinto tras su clasificación en Australia: "Vamos bien pero llevará tiempo mejorar"

El piloto argentino largará 16° en Melbourne y reconoció que Alpine necesita tiempo para evolucionar: “Es difícil mejorar tan rápido, pero entendemos dónde están los problemas”.

Franco Colapinto vivió una jornada intensa en el Gran Premio de Australia y, aunque logró avanzar a la Q2, partirá desde el 16° puesto en el Albert Park Circuit. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, lo superó y largará 14°, pero el argentino no perdió el foco: “Vamos por buen camino, pero llevará tiempo mejorar”, aseguró en conferencia de prensa.

El pilarense marcó un tiempo de 1:21.270 en la Q2 y quedó a 0.769 segundos de Gasly, con el peor registro de la tanda. “Tengo una idea de los problemas de rendimiento del auto, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte, y después te das cuenta de lo que falta o de los problemas que tiene. Capaz se correlaciona algo en el simulador, pero después llevarlo a la pista es difícil”, explicó Colapinto.

"Lleva muchos años… ¡Años espero que no! Pero sí meses y semanas de diseño y elaboración en la fábrica", completó con humor.

El desafío de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1 El argentino asumió sobre el presente del equipo: “Lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso”. Colapinto remarcó que el rendimiento en la pretemporada de Bahréin fue muy distinto al que mostró Alpine en Melbourne: “Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. No es donde queríamos estar. Hay que laburar”.

El piloto reconoció que otros equipos como Racing Bulls y Audi están “muy fuertes” en comparación con Alpine. “Hay que entender el por qué e intentar mejorar esos temitas que nos faltan. Va a ser importante traer las mejoras rápido, porque es un campeonato largo. Para progresar, es importante evolucionar rápido”, subrayó.