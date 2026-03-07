Franco Colapinto llegó a la segunda etapa de la clasificación y largará 16to en el Gran Premio de Australia

La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 afrontó su primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia. En el Albert Park Circuit, Franco Colapinto largará 16° después de meterse a la Q2. Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa, logró superarlo, pero el rendimiento del Alpine no fue suficiente e iniciará la carrera en Melbourne en el 14° puesto. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense brindó sus sensaciones en conferencia de prensa.

Tras quedar con el peor tiempo de la Q2 con su vuelta de 1:21.270 (en Q1 incluso fue levemente más veloz), que lo ubicó a a 0.769 del registro de su compañero Pierre Gasly, Franco se sinceró ante los medios. Aseguró tener “una idea” sobre los problemas de rendimiento del A526, aunque reconoció: “Pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan o de los problemas que tiene, de lo que no. Capaz se correlaciona algo en el simulador, pero después llevarlo a la práctica y la realidad en pista es difícil”.

“Lleva muchos años...”, largó antes de reírse de su fallido. “¡Años espero que no! Pero meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso", aclaró.

En relación al buen rendimiento en la pretemporada de Baréin y este mal comienzo, el argentino reflexionó: “Es totalmente distinto. Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. Creo que vamos por buen camino. No es donde queríamos estar. Hay que laburar. En Baréin esperamos estar peleando por entrar a Q3 y ahora vemos otros equipos como Visa Cash App (Racing Bulls), Audi, hay un par que están muy fuertes comparados con nosotros. Hay que entender el porqué e intentar mejorar esos temitas que nos faltan. Va a ser importante traer las mejoras rápido, porque es un campeonato largo. Para progresar, es importante evolucionar rápido”.

Cuando le contaron que Sergio Checo Pérez avisó que iba a ser una carrera un tanto caótica, el argentino planteó: “Ojalá que haya un poquito de lío. Para que haya un poco de emoción. Veremos que pasa. Creo que hay mucho por entender todavía”.