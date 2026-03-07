7 de marzo de 2026 - 21:48

La etapa reina de la Vuelta a San Juan Damas 2026 fue para Florencia Revetria

Representando al Armonía Cycles, ganó la carrera en el departamento Sarmiento en la penúltima etapa de la Vuelta a San Juan. Maribel Aguirre manda adelante.

Definición. Florencia Revetria se quedó con la etapa reina de la Vuelta a San Juan que llegó hasta el departamento Sarmiento.

Por Redacción Diario de Cuyo

Este sábado 7 de marzo fue el turno para que la Vuelta a San Juan Damas 2026 recorra el departamento Sarmiento, con largada en la plaza departamental, frente a la municipalidad, y llegada en el Alto del Pedernal, a la altura de Dique Las Crucecitas, completando las ciclistas 62 kilómetros.

Maribel Aguirre, de Municipalidad de Pocito, comenzó el parcial con 20 segundos de diferencia a favor con respecto a Jennifer Francone, de Diberbool, y 26 segundos a Julieta Benedetti, la representante de Pablo González Lula Bikes.

La competencia se puso en marcha a las 16 en el punto mencionado, en tren controlado por calle Belgrano hasta José Ares, a la derecha hasta calle Barboza, por Ruta Nacional 40 hasta Avenida Uruguay, donde se dio el vía oficial (KM 0). Continuaron por Ruta 40 hasta calle Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, Barboza y empalmaron con Ruta 153 hasta Alto del Pedernal, que tuvo en la definición un sprint apretado, dejando como ganadora a Florencia Revetria, del equipo Armonía Cycles. Maribel Aguirre llegó en los tiempos de punta, logrando el tercer puesto, y mantiene el liderazgo de la clasificación general.

La competencia femenina se definirá este domingo en la Avenida Circunvalación, con 6 giros completos al anillo interno de la avenida, totalizando 96 kilómetros. Será el último esfuerzo para estas 124 deportistas que formaron parte de la carrera desde el martes 3 de marzo, con el prólogo en el departamento Santa Lucía, hasta el domingo 8, con el cierre en la Circunvalación.

Esta segunda edición cuenta con la organización de la Fundación Planeta Ramírez, la fiscalización de la Federación Argentina de Pista y Ruta, y el auspicio del Gobierno de San Juan.

Etapa 4 departamento Sarmiento 62 KM

Clasificación etapa

1- Florencia Revetria

2- Delfina Dibella

3- Maribel Aguirre

Clasificación Junior Etapa

1- Sol Mockford

2- Luciana Garro

3- Abril Azimonti

Clasificación Master +45

1- María Alejandra Prezioso

2- Liliana Poggio

3- Carolina Pérez

Clasificación Metas Montaña

1- Valentina Luna

Clasificación Metas Montaña

1- Delfina Dibella

Clasificación Junior General

1- Sol Mockford

Clasificación +45 general

1- María Alejandra Prezioso

Domingo 08 de marzo – Etapa 5

- Departamento: Capital (Avenida Circunvalación).

- Concentración: 8:30 horas, en Av Circunvalación y Mendoza sur.

- Largada: 9:30 horas.

- Llegada: Av. Circunvalación y Mendoza sur.

- Recorrido: 6 (seis) giros completos al anillo interno de la avenida. Total: 96 KM aprox

