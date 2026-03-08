Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional

Tras el fin de semana de parálisis por el paro de la AFA, el fútbol argentino retoma su actividad con la fecha 10 de la Liga Profesional, correspondiente al Torneo Apertura 2026. La jornada comenzará el martes 10 de marzo y se extenderá durante toda la semana con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había decidido suspender la fecha 9 del campeonato en medio de un conflicto judicial que involucra a dirigentes por presuntas irregularidades impositivas. La medida contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional, lo que dejó sin actividad a todas las categorías durante varios días.
Liga Profesional: así se jugará la fecha 10
Con la reanudación del calendario, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 comenzará el martes 10 de marzo y tendrá encuentros durante cuatro jornadas consecutivas.
17.30: Banfield vs Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium
17.30: Argentinos Juniors vs Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
19.45: Boca vs San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium
22.00: Independiente Rivadavia (Mza.) vs Barracas Central (Zona B) – TNT Sports
22.00: Atlético Tucumán vs Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium
Partidos clave del fútbol argentino
La programación continuará el jueves 12 de marzo, con encuentros destacados que incluyen la presencia de River Plate, uno de los protagonistas del campeonato.
Jueves 12 de marzo
17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium
17.00: Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports
19.15: Talleres vs Instituto (Zona A) – TNT Sports
19.15: Estudiantes (Río Cuarto) vs Belgrano (Zona B) – ESPN Premium
21.30: Huracán vs River (Zona B) – TNT Sports
La jornada se completará el viernes 13 de marzo, con el cierre de la fecha.
Viernes 13 de marzo
La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que fue suspendida por el paro del fútbol argentino, será reprogramada para principios de mayo, lo que obligará a un calendario más ajustado en la recta final del campeonato.