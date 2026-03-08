8 de marzo de 2026 - 21:24

Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional

Luego del paro impulsado por la AFA, vuelve la Liga Profesional con la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Habrá partidos desde el martes y durante toda la semana.

La Liga Profesional retoma la actividad con la fecha 10 tras el paro dispuesto por la AFA.

La Liga Profesional retoma la actividad con la fecha 10 tras el paro dispuesto por la AFA.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Tras el fin de semana de parálisis por el paro de la AFA, el fútbol argentino retoma su actividad con la fecha 10 de la Liga Profesional, correspondiente al Torneo Apertura 2026. La jornada comenzará el martes 10 de marzo y se extenderá durante toda la semana con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había decidido suspender la fecha 9 del campeonato en medio de un conflicto judicial que involucra a dirigentes por presuntas irregularidades impositivas. La medida contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional, lo que dejó sin actividad a todas las categorías durante varios días.

Liga Profesional: así se jugará la fecha 10

Con la reanudación del calendario, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 comenzará el martes 10 de marzo y tendrá encuentros durante cuatro jornadas consecutivas.

Martes 10 de marzo

  • 19.45: Tigre vs Vélez (Interzonal) – ESPN Premium

  • 19.45: Independiente vs Unión (Zona A) – TNT Sports

  • 22.00: Sarmiento vs Racing (Zona B) – ESPN Premium

  • 22.00: Newell’s vs Platense (Zona A) – TNT Sports

Miércoles 11 de marzo

  • 17.30: Banfield vs Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium

  • 17.30: Argentinos Juniors vs Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

  • 19.45: Boca vs San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium

  • 22.00: Independiente Rivadavia (Mza.) vs Barracas Central (Zona B) – TNT Sports

  • 22.00: Atlético Tucumán vs Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium

Partidos clave del fútbol argentino

La programación continuará el jueves 12 de marzo, con encuentros destacados que incluyen la presencia de River Plate, uno de los protagonistas del campeonato.

Jueves 12 de marzo

  • 17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium

  • 17.00: Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports

  • 19.15: Talleres vs Instituto (Zona A) – TNT Sports

  • 19.15: Estudiantes (Río Cuarto) vs Belgrano (Zona B) – ESPN Premium

  • 21.30: Huracán vs River (Zona B) – TNT Sports

La jornada se completará el viernes 13 de marzo, con el cierre de la fecha.

Viernes 13 de marzo

  • 20.00: Estudiantes vs Lanús (Zona A) – ESPN Premium

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que fue suspendida por el paro del fútbol argentino, será reprogramada para principios de mayo, lo que obligará a un calendario más ajustado en la recta final del campeonato.

