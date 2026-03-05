5 de marzo de 2026 - 13:37

La dura orden que impartió Chiqui Tapia y la AFA a los clubes por el paro del fútbol durante el fin de semana

La medida impuesta por la AFA comienza este jueves como respuesta a lo que los clubes consideran como una persecución política a los dirigentes.

Muchos equipos de las categorías menores habían organizado partidos de preparación para no verse afectados por la inactividad del fin de semana, ya que la siguiente fecha está programada recién a partir del viernes 13 de marzo. Los equipos de Primera División, en cambio, volverán a jugar el martes próximo cuando comience la décima jornada del Torneo Apertura.

Sin embargo, desde la AFA bajaron una orden directa: el paro dispuesto entre el 5 y el 8 de marzo incluye tanto encuentros oficiales como amistosos. De esta manera, los clubes tuvieron que cancelar todas las actividades futbolísticas que habían armado para el fin de semana.

La AFA ratificó el paro del fútbol y frenó toda la actividad del fin de semana

La decisión fue ratificada esta semana por el Comité Ejecutivo de la AFA durante una reunión realizada el pasado martes en el predio de Predio Lionel Andrés Messi.

Allí se confirmó que la medida se aplicará durante la fecha 9 del Torneo Apertura, que se jugará recién en mayo.

Esta medida fue adoptada por los clubes debido a las investigaciones judiciales que pesan sobre Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, algo que es considerado por los dirigentes como una persecusión enmarcada en la puja política para autorizar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol.

El fútbol sanjuanino se adhiere al paro en apoyo a Chiqui Tapia y la fecha 5 se jugará martes y miércoles

El fútbol sanjuanino también adhiere

Sin anuncio oficial, la Liga Sanjuanina programó la fecha entre semana, en sintonía con el parate del fútbol argentino para apoyar a Claudio Chiqui Tapia. La jornada fue programada íntegramente para martes 10 y miércoles 11, rompiendo con el calendario habitual de fin de semana y sumándose así a la medida que impacta en distintas categorías del país. Incluso en San Juan, ya la Federación Sanjuanina de Fútbol había anunciado que adhería, frenando el fútbol departamental.

De esta manera, el fútbol doméstico sanjuanino también se suma al contexto nacional y modifica su agenda. El balón no rodará sábado ni domingo, pero la acción se trasladará a mitad de semana, en una fecha que puede empezar a marcar tendencias en la pelea por la cima del Apertura.

