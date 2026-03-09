El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina vuelve a las canchas con la quinta fecha y siete partidos

Vuelve el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol este martes y la agenda local marca que serán siete los partidos que abran la fecha 5 del certamen 'Daniel Archilla'. Un martes distinto con varias propuestas del fútbol bien sanjuanino tras el paro de AFA .

Seis encuentros comenzarán a las 17 y el restante, desde las 21,30 y será en el Barrio Atlético, donde Trinidad recibirá a Sarmiento de Zonda. Mientras que los otros dos restantes partidos de la jornada irán el miércoles.

Pero este martes, en uno de los más atractivos de la fecha, el partido entre Colón Junior y Sportivo Desamparados asoma como el más convocante por la realidad de ambos en este Apertura. El Merengue apostó a un proyecto bien casero y le está dando resultados, mientras que en Puyuta, la mira es alta y ambiciosa en el ciclo de Mauricio Del Cero.

En otro de los partidos que arrancarán a las 17, en Alto de Sierra, FC López Peláez será local de Atlético Minero que también se armó fuerte y quiere protagonismo en las tablas.

En Chimbas, en cancha de Sportivo Peñarol, el debutante Defensores de Argentinos que ha comenzado bien en su experiencia en Primera División, recibirá al otro nuevo de la categoría, Villa Ibáñez de Ullum que aun no encuentra el paso en este ascenso.

EL RESTO DEL MARTES

En el Oeste, el entonado Atlético Marquesado que dirige Alfredo Molina, será local de Deportivo Carpintería que al mando de Mauricio Escudero quiere afirmarse tras un arranque fallido en la temporada.

En La Rinconada, Atenas Pocito que viene de caer ante Desamparados, buscará la recuperación ante otro golpeado como Rivadavia, que cambió de entrenador y tendrá a Miguel Arrieta en el banco.

En Ullum, San Lorenzo recibirá en la Villa Aurora a Atlético Alianza que cambió técnico y comenzó su recuperación.

A las 21,30 en el estadio del Barrio Atlético, Trinidad será local del golpeado Sarmiento de Zonda.

Para el miércoles, quedarán los otros dos partidos de esta jornada. En Zonda, Juventud Zondina será anfitrión de Peñarol, mientras que en el Este, Sportivo 9 de Julio jugará contra Atlético Unión.