9 de marzo de 2026 - 19:15

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina vuelve a las canchas con la quinta fecha y siete partidos

Pasó el paro de AFA, y este martes vuelve el juego y el torneo doméstico de la Liga Sanjuanina retoma la agenda.

Motivados. En Colón Junior es día de clásico contra Desamparados abriendo la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina.

Motivados. En Colón Junior es día de clásico contra Desamparados abriendo la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina.

Foto:

Por Ariel Poblete

Vuelve el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol este martes y la agenda local marca que serán siete los partidos que abran la fecha 5 del certamen 'Daniel Archilla'. Un martes distinto con varias propuestas del fútbol bien sanjuanino tras el paro de AFA.

Leé además

arranco el apertura de futsal en san juan con una lluvia de goles en la primera division

Arrancó el Apertura de futsal en San Juan con una lluvia de goles en la Primera División
Bombazo en la Velada del Año española: el argentino Gastón Edul peleará contra un periodista anti Messi  

Gastón Edul peleará contra un anti Messi amigo de Cristiano en la Velada del Año española

Seis encuentros comenzarán a las 17 y el restante, desde las 21,30 y será en el Barrio Atlético, donde Trinidad recibirá a Sarmiento de Zonda. Mientras que los otros dos restantes partidos de la jornada irán el miércoles.

Pero este martes, en uno de los más atractivos de la fecha, el partido entre Colón Junior y Sportivo Desamparados asoma como el más convocante por la realidad de ambos en este Apertura. El Merengue apostó a un proyecto bien casero y le está dando resultados, mientras que en Puyuta, la mira es alta y ambiciosa en el ciclo de Mauricio Del Cero.

En otro de los partidos que arrancarán a las 17, en Alto de Sierra, FC López Peláez será local de Atlético Minero que también se armó fuerte y quiere protagonismo en las tablas.

En Chimbas, en cancha de Sportivo Peñarol, el debutante Defensores de Argentinos que ha comenzado bien en su experiencia en Primera División, recibirá al otro nuevo de la categoría, Villa Ibáñez de Ullum que aun no encuentra el paso en este ascenso.

EL RESTO DEL MARTES

En el Oeste, el entonado Atlético Marquesado que dirige Alfredo Molina, será local de Deportivo Carpintería que al mando de Mauricio Escudero quiere afirmarse tras un arranque fallido en la temporada.

En La Rinconada, Atenas Pocito que viene de caer ante Desamparados, buscará la recuperación ante otro golpeado como Rivadavia, que cambió de entrenador y tendrá a Miguel Arrieta en el banco.

En Ullum, San Lorenzo recibirá en la Villa Aurora a Atlético Alianza que cambió técnico y comenzó su recuperación.

A las 21,30 en el estadio del Barrio Atlético, Trinidad será local del golpeado Sarmiento de Zonda.

Para el miércoles, quedarán los otros dos partidos de esta jornada. En Zonda, Juventud Zondina será anfitrión de Peñarol, mientras que en el Este, Sportivo 9 de Julio jugará contra Atlético Unión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

raul antuna fue despedido del orense tras quedar eliminado de la copa sudamericana

Raúl Antuña fue despedido del Orense tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana

pepe bravo: un camino sin escalas de penarol al boca de di stefano y el arsenal de grondona

Pepe Bravo: Un camino sin escalas de Peñarol al Boca de Di Stéfano y el Arsenal de Grondona

arranco el apertura 2026 en adepu: todos los resultados de la primera fecha

Arrancó el Apertura 2026 en Adepu: todos los resultados de la primera fecha

Hernán Crespo estuvo en dos etapas al frente de San Pablo.

San Pablo despidió a Hernán Crespo tras perder las semifinales del Campeonato Paulista