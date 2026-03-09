Raúl Antuña fue despedido del Orense tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana

Orense confirmó la salida del técnico sanjuanino Raúl Antuña luego de la eliminación ante Macará y tendrá un DT interino Sub-19 al mando.

El primer entrenador en dejar el cargo de un club del fútbol ecuatoriano fue el sanjuanino Raúl Antuña. Orense confirmó la salida del ex DT de San Martín tras la eliminación del equipo machaleño de la Copa Sudamericana. Cayó 1-0 ante Macará y se quedó sin boleto a la fase de grupos.

Para el Purruco este año no arrancó bien, pero sí lo fue la temporada anterior. Mérito que le valíó quedar nominado entre los seis mejores técnicos del fútbol ecuatoriano tras una temporada histórica con el club de Machala.

Raúl Antuña: los números del sanjuanino El técnico sanjuanino Raúl Antuña renovó su contrato tras clasificar a la Copa Sudamericana en 2025, pero dirigió solo tres encuentros en la temporada 2026 antes de su salida. Dos de estos juegos fueron por el torneo local. Desde su llegada en marzo de 2025 dirigió 37 partidos con Orense SC: registró 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

En la LigaPro 2026, el equipo acumula una derrota ante Liga de Quito por la primer fecha 1, como local, y un empate frente a Técnico Universitario por la fecha 2, como visitante. Es decir, sin victorias en tres partidos disputados.

Es por eso que el Orense Sporting Club anunció la salida en un comunicado donde informó que, por mutuo acuerdo, finalizó la relación profesional con el cuerpo técnico liderado por Raúl Antuña y el mendocino Mauricio Magistretti, integrado además por Javier Morales y el profe sanjuanino Matías Font.