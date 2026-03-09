Hispano festejó por duplicado en el cierre del Torneo Sol de Verano

Fin de Torneo Sol de Verano para Hispano que coronó la organización del certamen con la doble conquista tanto en Infantiles como en Primera División tras la jornada final disputada en el estadio Aldo Cantoni. Un cierre del ciclo estival más que prometedor para meterse ya de lleno en la temporada local.

El torneo contó con la participación de importantes instituciones del hockey sanjuanino, que aprovecharon la competencia para sumar minutos de juego y continuar con la preparación de cara a la temporada oficial.

En categoría Infantil, los equipos estuvieron divididos en tres grupos. Participaron Sarmiento, UVT, Estudiantil y Lomas en el Grupo A; Huarpes, Aberastain, Caucetera y Unión en el Grupo B; mientras que en el Grupo C compitieron Social San Juan, Olimpia y Club Hispano. A lo largo de la fase de grupos se vivieron encuentros muy disputados que definieron a los equipos que avanzarían a las instancias decisivas.

Por su parte, en Primera División el torneo también reunió a clubes protagonistas del hockey local. En esta categoría participaron Aberastain, Hispano B y UVT en una de las zonas, mientras que Hispano, Colón y Caucetera integraron el otro grupo. Los partidos mostraron un alto nivel de juego, con equipos que aprovecharon la competencia para ajustar detalles tácticos y consolidar sus planteles.

La jornada final, disputada en el Aldo Cantoni, tuvo un gran marco de público y ofreció dos finales muy atractivas.

CATEGORIA INFANTILES

En categoría Infantil, Club Hispano se quedó con el título tras imponerse con claridad por 5 a 1 frente a Aberastain, coronando una gran actuación a lo largo del torneo. El tercer puesto quedó en manos de Sarmiento de Albardón, que también tuvo una destacada participación.

En tanto que en Primera División, la definición fue mucho más pareja. En un partido intenso y cambiante, Hispano logró imponerse por 3 a 2 frente a UVT, quedándose con el campeonato ante su público. El tercer lugar fue para Unión Deportiva Caucetera, que completó el podio del certamen.

De esta manera, el Club Hispano cerró un fin de semana perfecto, consagrándose campeón en ambas categorías y siendo protagonista de un torneo que volvió a reunir al hockey sanjuanino en uno de sus escenarios más representativos.