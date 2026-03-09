El IRONMAN regresa a San Juan con tres carreras de exigencia este año

Este mes la competencia deportiva IRONMAN arribará nuevamente a San Juan . Es uno de triatlones de larga distancia más exigentes del mundo. Para la provincia será uno de los eventos deportivos y turísticos más importantes que se celebrarán en 2026.

Será un año histórico para la provincia en este deporte siendo triple escenario de una competencia especial desde todo punto de vista.

Es necesario recalcar que IRONMAN estará presente en San Juan durante todo el año, con organización de World Triathlon Corporation, apoyo de Gobierno de San Juan y patrocinio de empresas privadas como Veladero y Baggio. Siendo el espejo del Dique Punta Negra el focalizador de las competencias para luego distribuirse por todos los rincones de la provincia.

Domingo 29 de marzo 2026

La primera a disputarse es el IRONMAN 70.3. Será la quinta vez que se correrá esta distancia en San Juan. Los atletas realizarán 1.9 kilómetros (KM) de nado en Dique Punta Negra, 90 KM de ciclismo y 21.1 KM de carrera a pie, con final en Plaza del Bicentenario. La denominación 70.3 es el total del trazado, pero expresado en millas.

Inscripciones e información en IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 (https://www.ironman.com/races/im703-san-juan/register)

Viernes 30 de octubre 2026

IRONMAN 51.50 será una experiencia inédita en la provincia. Es considerada una oportunidad ideal para atletas, principiantes o de experiencia, con aspiraciones a participar con frecuencia de las carreras IRONMAN. Las distancias serán 1.5 KM de nado en aguas abiertas (Dique Punta Negra), 40 KM de ciclismo y 10 KM de carrera a pie.

Inscripciones e información en IRONMAN 51.50 – San Juan 2026 (https://www.ironman.com/races/5150-san-juan/register)

Domingo 01 de noviembre 2026

La novedad más importante de 2026. San Juan será sede de un IRONMAN por primera vez en su historia. La competencia atraerá a más atletas de alto nivel de distintos países. La carrera exige una condición física de excelencia y entrenamiento exhaustivo de varios meses. Las distancias a recorrer serán 3.8 KM de nado en Punta Negra, 180 KM de ciclismo y 42.2 KM de carrera a pie.

Inscripciones e información en IRONMAN – San Juan 2026 (https://www.ironman.com/races/im-san-juan/register)