Paracaidismo y tándem, la actividad que te permite volar y vivir la adrenalina más allá de las nubes

En el Centro de Aviación Civil , también conocido como el Aeroclub San Juan , ubicado sobre calle Mendoza en Pocito, se pueden aprender y practicar varias actividades aeronáuticas y deportes aéreos. Entre ellos se encuentran los saltos de bautismo, también conocidos como tándem y paracaidismo , el deporte en el que cualquier persona puede experimentar la sensación de volar.

El tándem es un salto que se realiza en conjunto con un instructor, por lo que no es necesario que la persona cuente con experiencia previa, siendo una actividad ideal para quienes quieren acercarse al deporte. La práctica en Pocito consiste en un vuelo a unos 10.000 pies de altura que dura unos 20 a 25 minutos, pudiendo recorrer el Valle de Tulum, Ullum, Villicum y el cielo pocitano; para luego dar el salto y hacer una caída libre por algunos segundos hasta que se abre el paracaídas. Desde ese entonces, la persona tiene unos minutos para admirar el paisaje y disfrutar del volar.

Por su parte el paracaidismo consiste en la misma mecánica, donde la persona va sin instructor, haciendo todo el trabajo. Cabe destacar que para ello se debe realizar previamente un curso, ya que se trata de un deporte de alto riesgo que requiere preparación y formación, la cual se puede tomar en el Club de Paracaidismo del Centro de Aviación Civil.

Los saltos se coordinan según el tipo de actividad y quien lo realice, pero generalmente suele haber un mayor movimiento los fines de semana a primera hora. David Lorca es instructor de paracaidismo del aeroclub, tiene más de 37 años en la actividad y acumula alrededor de 8.300 saltos. Él fue el guía de DIARIO DE CUYO para comprender las particularidades, secretos, tips y todo lo necesario antes de disponerse a volar.

Lo primero que se debe hacer es el chequeo de todos los equipos que entrarán en juego. Para ello, David indicó que lo debe hacer una persona que cuente con los conocimientos y esté calificado, ya que el éxito de cada práctica depende en gran parte de ello. Las tareas preventivas son una parte fundamental del procedimiento de vuelo, por lo que mientras el instructor de encarga de revisar el equipamiento, los pilotos evalúan y alistan las avionetas que se utilizarán para los saltos.

En el caso de los saltos de bautismo, David (o cualquier instructor con el que se haga el tándem) va realizando las indicaciones a tener en cuenta. Lorena Troilo estuvo a inicios de febrero junto con tres amigas viviendo la experiencia. Las cuatro viajaron desde Mendoza hasta Pocito para compartir la aventura de volar. La primera parte consistió en trasmitir las distintas sensaciones al volar, la posibilidad de presencia de vértigo, lo que genera la adrenalina en el cuerpo y señales claras que permiten una mejor comunicación con el instructor en el aire en el caso de sentir incomodidad o similar.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 10.41.53 (3)

“Fue lo más hermoso que me pasó. Lo volvería a hacer porque la experiencia es única. Es una sensación que no puedo explicar. No sentí ningún miedo ni vertido. La experiencia es increíble, lo puedo contar, pero es distinto a estar allá arriba”, comenta la mendocina que no descarta iniciar el curso de paracaidismo como de reiterar la experiencia.

Con equipo completo y avioneta lista, se inicia el vuelo por el valle sanjuanino donde las montañas, los oasis verdes y pequeños desiertos se hacen más vistosos desde las alturas. Al llegar a los 10.000 pies se procede al salto, donde cerrar los ojos sería el mayor error a cometer, puesto que el instructor es quien realiza todo el trabajo, quedando en la persona que acompaña disfrutar.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 10.41.53 (6)

Llegando al suelo el instructor es quien apoya primero los pies en el suelo, por lo que quien salta debe elevar las piernas para evitar lastimarse. Esa y otras pocas indicaciones más son las que se deben tener en cuenta para potenciar lo maravilloso de la experiencia.

“Una vez que se hace el salto de bautismo, si a la persona le gusta la actividad, cuenta con la posibilidad de hacer el curso de paracaidista en el club”, comenta David. Este curso, que cuenta con 8 niveles, entrega licencia a nivel mundial, permitiendo que la persona pueda saltar en cualquier parte del mundo.

Érica Sánchez comenzó a incursionar en el mundo del paracaidismo sobre 2018-2019, luego de ver un evento relacionado a la actividad en el aeroclub. Hizo el curso, comenzó a saltar y sobre 2022 dejó de hacer. Este año decidió volver y todo el equipo se adaptó para el “salto de recuperación”, denominación que recibe el primer salto de un paracaidista que lleva tiempo sin hacerlo, donde va acompañado por otros profesionales y se hace un refresh de la práctica.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 10.41.53 (5)

Los nervios, ansiedad y la adrenalina son evidentes en Érica, que en cuanto arribó al aeroclub se calzó el paracaídas y comenzó con las prácticas previas a subir a la avioneta. Boca abajo en el suelo comenzó a tomar dimensión y medida espacial de las manijas claves. Posición de brazos, de piernas y de cabeza se revisan con detenimiento, y una vez que se tiene el Ok desde la pista, se da inicio al vuelo.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 10.41.53

“Además de los nervios siento emoción, porque hace mucho que no salto. Ya se lo que se siente la adrenalina y todo. Es querer volver y tener muchos nervios porque todo salga bien”, comenta antes de acomodarse en la avioneta que la llevará más alto de lo que puede ver el ojo humano con claridad, para luego caer al vacío.

David la acompaña con un instructor más y el descenso de los tres es perfecto. La alegría en el rostro de Érica se acompaña con los gritos y la emoción compartida en un abrazo que sella lo que fueron alrededor de dos horas de preparación.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 10.41.53 (7)

El dato para acercarse al paracaidismo y tándem

En el Aeroclub San Juan pueden hacer tanto saltos de bautismo como el curso de paracaidismo. Para el primero se debe ser mayor de 16 años y no superar los 96 kilos. “De ahí en más se evalúa dependiendo de la altura y la condición física”, destaca David. Lo recomendable es que la persona vaya cómoda y con prendas largas, ya que en altura el frío se siente, aunque cuentan con equipo para prestar por si algún distraído cae de bermuda o mangas cortas. La experiencia completa que incluye fotografías y videos del salto tiene un valor de $380.000.

Por su parte, el curso de paracaidismo consiste en 8 niveles que representan un total de 20 a 23 saltos donde la persona aprende todo lo necesario para poder hacer la practica en soledad, sin necesidad de contar con un instructor; mientras que para tener la licencia se debe rendir un examen. El valor del curso es de 2.300 dólares incluyendo material, paracaídas y todo lo que se necesita. “Al estar dividido en 8 niveles el valor del curso se puede dividir en hasta ocho veces”, destacó David.

Para mayor información sobre ambas practicas y otras actividades aeronáuticas los interesados se pueden comunicar con David Lorca al 2616176176, o a los Instagram @paracaidismocuyo y @aeroclubsanjuan.