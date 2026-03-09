Gran Premio de China de Fórmula 1: los horarios en los que compite Franco Colapinto este próximo fin de semana

La actividad no para y se viene la segunda fecha.

Compartir







El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. El argentino viene de tener una floja actuación en el GP de Australia, donde finalizó en el 14° lugar en una muy sufrida carrera en la que sufrió una penalización de stop and go que sentenció sus posibilidades de sumar puntos. El ganador de dicho Gran Premio fue el británico George Russell, quien demostró que su Mercedes podría dominar durante esta temporada.

La actividad en el GP de China comenzará el viernes por la madrugada con la primera y única sesión de entrenamientos del fin de semana, que iniciará a las 00:30 (hora de Argentina). Solo unas horas después, a las 4:30 de la madrugada, será la clasificación para la carrera sprint.

Al día siguiente, a las 00:00 del sábado, comenzará la primera carrera sprint del año, que tiene la mitad de vueltas que una normal y le entrega ocho puntos al ganador. Después, a las 4 de la madrugada, será la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de China será el domingo a las 4 de la madrugada y servirá para empezar a tener un panorama de las escuderías que podrían dominar en esta temporada.

Por ahora todo indica que Mercedes no tiene rival, aunque Ferrari demostró cosas interesantes y siempre está la posibilidad de una recuperación por parte de McLaren y Red Bull.