¿Carlos Sainz en Argentina? Quiere correr el Desafío Ruta 40 en San Juan y Mendoza

El Mundial de Rally Raid regresa a Argentina del 24 al 29 de mayo con los mejores pilotos y equipos del Dakar en Sudamérica para el Desafío Ruta 40.

Prócer. El gran Carlos Sainz podría correr en San Juan en el Desafío Ruta 40 del mes de mayo.

Por Redacción Diario de Cuyo

El Desafío Ruta 40 es la carrera insignia de Argentina y Sudamérica en el ambiente del rally raid. Es la única competencia Mundial FIA que recibe el país en la actualidad y, desde la organización del evento, dialogó Pablo Eli,histórico diseñador de las rutas de carrera, incluyendo el Rally Dakar durante muchos años.

La prueba recorrerá San Juan y Mendoza, del 24 al 29 de mayo de 2026 sino que importantes equipos y pilotos que llegarán a Argentina para la 3ra fecha del Mundial de Rally Raid W2RC.

«Vamos a tener el mejor Desafío Ruta 40 desde que nació la competencia«, dijo el cordobés, sobre la competencia que se concentrará en San Juan y Mendoza. «Tenemos muchos equipos oficiales inscriptos y también equipos amateurs«, adelantó en Campeones, lanzando una increíble cantidad de anotados.

«No esperamos menos de 30 camionetas de la clase T1 (Ultimate), 30 ó 40 UTV (Side by Side y Challenger) y 50 motos que vienen de Europa, sin contar todos los participantes argentinos en las categorías Open y Desafío Ansenuza«, advirtió.

EL DESAFIO RUTA 40

«Etapa 1 con mucho río seco, fuera de pista con vegetación; Etapa 2 con pistas sinuosas de arena y salares; Etapa 3 con dunas y caminos de ripio y ríos secos; Etapa 4 con trial en la cordillera y Etapa 5 con un resumen de dunas en Difunta Correa y la vuelta a Pie de Palo que defina la carrera. Esta vez se va a definir el último día».

Eli compartió información sensible sobre la convocatoria, que se presenta como la mejor de la historia. Entre ellos, cómo fue que recibió el llamado de Sainz: «Ford iba a venir con dos autos, con Mitch Guthrie y Nani Roma, a quien le gusta correr en Argentina. Nosotros siempre quisimos tener a Carlos Sainz porque todos sabemos lo que significa para el público argentino. De casualidad, hace un mes y medio me llamó Carlos para que lo ayude a conseguir un sponsor y venir al Desafío Ruta 40«.

En palabras del director deportivo:

Ford viene con 3 autos

Dacia viene con 3 ó 4 autos

Toyota Sudáfrica viene con 9 camionetas

Toyota Overdrive con 8 camionetas

Tenemos consultas de Century

Vienen las 3 Toyota del equipo Energylandia

Viene Defender con sus tres autos: Stephane Peterhansel, Sara Price y Rokas Baciuska

y muchos otros equipos han dejado de ir a Portugal para venir a Argentina

«Estamos trabajando mucho en San Juan, donde todas las etapas que hemos hecho siempre han sido increíbles. Este año sumamos a San Rafael, para usar después de muchos años las dunas de El Nihuil, lo que la hará la carrera más variada de los últimos años» «Estamos trabajando mucho en San Juan, donde todas las etapas que hemos hecho siempre han sido increíbles. Este año sumamos a San Rafael, para usar después de muchos años las dunas de El Nihuil, lo que la hará la carrera más variada de los últimos años»

