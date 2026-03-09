Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera

No hay dudas que uno de los temas que mantiene en vilo a todos los hinchas de Boca Juniors es la ampliación de la Bombonera. En los últimos años, desde que Jorge Ameal fue elegido presidente y también desde la gestión de Juan Román Riquelme como máxima autoridad, el estadio Alberto J. Armando sufrió modificaciones edilicias evidentes con las que además de renovar su fachada, accesos y zonas internas, también se aumentó un tanto la capacidad con algunos retoques (mínimos hasta ahora). Este año, por primera vez en dos décadas, el histórico escenario del fútbol argentino agrandaría su capacidad ostensiblemente gracias a la construcción de una cuarta bandeja, instancia previa a la obra mayor.

Según pudo averiguar Infobae y por las maquetas oficiales a las que accedió, la Bombonera contará con una nueva bandeja, inferior a las tres que rodean el campo de juego hoy, que sumarán 6 mil asientos y serán destinados completamente a sectores de plateas. En paralelo, se removerán definitivamente las butacas que quedaban en el sector K (antiguamente popular y, de un tiempo a esta parte, plateas que otra vez se fueron quitando) y se ganará capacidad para más espectadores, por lo que oficialmente la Bombonera pasaría a contar -en esta primera instancia- con un aforo de aproximadamente 67 mil (actualmente es de 57 mil).

La directiva boquense ya envió la documentación correspondiente a la empresa Ferrosur, puesto que depende de una primera aprobación para la colocación de columnas en el sector lindero a la Bombonera donde están las vías del tren. En estos pilotes se montarán 18 ascensores que serán los que conectarán a los fanáticos hacia el nuevo sector. La última palabra la tendrá la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), que también deberá levantar el pulgar para que todo se inicie, desarrolle y concluya en tiempo y forma.

¿Cuáles son los plazos para la construcción de la cuarta bandeja? En Boca no se aventuran a dar precisiones, pero sí especulan con que durante el parate mundialista (principios de junio, al término del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Liebrtadores), momento en que ya estaría listo el grueso de la obra en la Platea L, donde se ampliarán los accesos, pasillos y construirán un patio de comidas, más los avances en el gimnasio para socios de la calle Brandsen, arrancarán los trabajos en la zona paralela a la calle Irala a la altura de donde intersecta Pinzón (entre Aristóbulo del Valle y Brandsen).

Un dato no menor es que el equipo no tendría que mudar su localía en esta primera instancia, aunque sí lo haría el año que viene, cuando se concluya con el Master Plan. Vale aclarar que en los próximos días se instalará el vidriado y una pantalla led de 30 metros en la puerta principal (Brandsen 805), detalles finales de labores que comenzaron a principios de diciembre de 2025, así como también la ampliación de lugares en el sector de estacionamiento, pavimentación e iluminación.