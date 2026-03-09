Gastón Edul peleará contra un anti Messi amigo de Cristiano en la Velada del Año española

El periodista argentino Gastón Edul será uno de los protagonistas de la Velada del Año , el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos . El cronista de TyC Sports enfrentará al español Edu Aguirre , conocido periodista deportivo y crítico de Lionel Messi .

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina vuelve a las canchas con la quinta fecha y siete partidos

El combate se realizará el 25 de julio en Sevilla, España , apenas una semana después del cierre del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , torneo que Edul cubrirá como periodista. Tras finalizar su trabajo en la Copa del Mundo, viajará directamente al evento para participar de una de las peleas más llamativas del espectáculo.

El contrincante del argentino será Edu Aguirre , periodista español que trabaja en el popular programa deportivo El Chiringuito y que en reiteradas ocasiones se declaró crítico de Lionel Messi .

Aguirre es además amigo cercano de Cristiano Ronaldo , con quien ha compartido reuniones, vacaciones y celebraciones. Su vínculo con el futbolista portugués y sus opiniones sobre Messi han generado polémicas en redes sociales y programas deportivos.

Este cruce entre ambos periodistas suma un condimento especial al combate, ya que enfrenta a un argentino identificado con la Selección campeona del mundo contra un comentarista español que suele defender la figura de Cristiano Ronaldo.

El desafío de pelear en medio del Mundial

Para Edul, la participación en la Velada del Año será un desafío físico y profesional. El periodista explicó que deberá entrenar durante dos meses mientras cubre el Mundial, lo que implicará jornadas extremadamente exigentes.

“Estoy muy contento porque es algo que me desafía y me saca de mi zona de confort. Lo más arriesgado es entrenarme durante los dos meses previos, en los que voy a estar trabajando en el Mundial”, explicó.

El cronista también detalló que durante ese período trabajará entre 16 y 17 horas por día, combinando cobertura periodística con entrenamientos de boxeo para llegar en condiciones al combate.

Cómo surgió la pelea en la Velada del Año

La invitación para participar en el evento surgió hace algunos meses, cuando Ibai Llanos visitó Argentina y pasó por la casa del streamer Davo Xeneize.

En ese encuentro, el creador de contenido español le comentó a Edul que había un periodista español interesado en enfrentarlo en la Velada del Año. Días después, la propuesta se formalizó y el periodista aceptó el desafío.

Quienes quieran conocer más detalles del fenómeno del streaming pueden leer el análisis completo sobre el impacto del evento de boxeo entre streamers que cada año rompe récords de audiencia en internet.

image

Un evento que mezcla deporte y streaming

La Velada del Año, creada por Ibai Llanos, se convirtió en uno de los eventos de streaming más grandes del mundo. Combina peleas de boxeo entre influencers, periodistas y creadores de contenido, con shows musicales y millones de espectadores siguiendo la transmisión online.

La edición anterior reunió a decenas de miles de personas en un estadio y millones de espectadores en plataformas digitales, por lo que la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre promete ser una de las más comentadas de la jornada.

Antes de cerrar, el periodista argentino dejó un mensaje para el público: “Siempre le dije que sí a los desafíos. Cuando te llaman para representar a tu país, ningún argentino dice que no. Espero que me banquen”.