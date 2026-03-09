Arrancó el Apertura 2026 en Adepu: todos los resultados de la primera fecha

La Liga de Profesionales de Adepu puso primera y el Torneo Apertura 2026 ya está en marcha. Durante el fin de semana se disputó la primera fecha en la rama masculina, con acción en todas las categorías y un gran movimiento de equipos, jugadores y familias en las canchas del predio de Santa Lucía y otros escenarios.

El campeonato comenzó con partidos intensos, varios resultados ajustados y algunas goleadas que marcaron el ritmo del arranque.

En la máxima categoría, La Gloria Sanjuanina comenzó con el pie derecho al golear 6 a 0 a Abogados A Rufrano. Once Calvas también debutó con triunfo tras vencer 2 a 1 a La Franja.

Otro que cantó victoria fue Otro Equipo, con un 1 a 0 ante La Espesa. El mismo resultado obtuvo Club de Amigos contra Atlético Hispano. Por su parte, Pumas superó 2 a 1 a Jockers.

En otros encuentros de la jornada, Calise derrotó 2 a 0 a C-Lesión Universitarios, mientras que Bianconeri se impuso 2 a 1 frente a Champagnat.

Libres B

En la divisional B también hubo varios encuentros atractivos. Gloria Recargada debutó con victoria al vencer 3 a 1 a Simplemente Fútbol, mientras que Versus y Biblioteca Popular igualaron 1 a 1.

Agrimensura F.C. 3 protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse 3 a 0 frente a La Granjah. Empresarios F.C. también festejó tras vencer 6 a 1 a Borussia C.A.

En otro de los partidos, All Boys y Reggina F.C igualaron 1 a 1., mientras que Abogados B superó por 2 a 1 a La Boero. En esta fecha quedó libre Abogados Foro.

Juniors A

La categoría Juniors A dejó varios encuentros parejos. Once Panzas comenzó con una victoria por 2 a 0 ante Champagnat, mientras que Club de Amigos superó 4 a 2 a Bogas F.C.

A.A. Agrimensura perdió 1 a 0 con Ramones, mientras que Los Andes cayó 1-0 contra Calise.

Por su parte, La Gloria Sanjuanina se impuso 1 a 0 ante Drink Team y Fundametalistas perdió 1 a 0 con Marianito F.C. En el cierre de la fecha, Abogados Rufrano derrotó 2 a 0 a C-Lesión Universitarios.

Juniors B

La categoría Juniors B tuvo una fecha muy movida con diez encuentros. Matasanos debutó con triunfo al vencer 2 a 1 a Enólogos F.C., mientras que Biblioteca Popular se impuso 2 a 0 frente a Médicos.com.

Tercer Tiempo protagonizó una de las goleadas de la jornada al derrotar 4 a 0 a Carlos Salvador. En tanto, Revuelto Gramajo se llevó un ajustado triunfo por 1 a 0 ante Contadores C.

Borussia Leyendas y Los Profes igualaron 2 a 2 en uno de los partidos más parejos de la fecha. Once Calvas también comenzó con victoria al superar 2 a 1 a Colfa F.C.

Banco San Juan venció 2 a 0 a Simplemente Fútbol, mientras que La Boero derrotó 2 a 1 a Academia Merengue. Ingenieros, por su parte, se impuso 2 a 1 ante Inter-Nados F.C., y Administradores F.C. cerró la jornada con un triunfo 2 a 1 frente a Reggina F.C.

Veteranos A

En Veteranos A, Médicos.com comenzó con una goleada al imponerse 4 a 0 frente a Administradores F.C. Abogados Rufrano también arrancó con triunfo al vencer 2 a 0 a Colfa F.C.

Revuelto F.C. derrotó 2 a 1 a C-Lesión Universitarios, mientras que Constructores F.C. logró una clara victoria por 6 a 0 ante Contadores.

En otro de los partidos, Once Panzas cayó 3 a 1 ante Empresarios F.C.

Veteranos B

La categoría Veteranos B también tuvo varios resultados destacados. Academia Merengue goleó 4 a 0 a Titanes, mientras que Tigres logró un ajustado triunfo por 3 a 2 frente a Abogados C.

Matasanos venció 3 a 1 a Agrimensura F.C., en tanto que All Boys superó 2 a 0 a La Gloria Sanjuanina.

Otro Equipo se impuso 2 a 1 frente a A.A. Agrimensura, Bioquímicos goleó 5 a 0 a Contadores C y Borussia derrotó 2 a 0 a Branca F.C. En esta jornada quedó libre Defensa F.C.

Senior

En la categoría Senior también hubo partidos muy disputados. Matasanos For Ever venció 2 a 1 a Abogados C, mientras que Pater Famili superó 2 a 1 a Profesores.

Médicos derrotó 1 a 0 a Contadores C y Gloriosa Alianza protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse 6 a 2 frente a Academia de Profes.

Por su parte, Contadores B venció por la mínima a Administradores F.C. y Enólogos F.C. derrotó 3 a 1 a Once Panzas.

Maxi Senior

En Maxi Senior se disputaron tres encuentros. Enólogos F.C. superó 3 a 1 a Once Panzas, mientras que Contadores venció 2 a 1 a Abogados.

En el otro partido de la jornada, Ingenieros tuvo un debut contundente al golear 4 a 0 a Retro.

Un torneo con nombre y homenaje

La primera jornada también tuvo un momento cargado de emoción. El Torneo Apertura 2026 lleva el nombre de Daniel Archilla, recordado jugador de la liga, y el sábado en el predio de Adepu se realizó un homenaje especial en su memoria.

Su familia estuvo presente y recibió obsequios de parte de los dos equipos en los que Daniel dejó su huella: Enólogos y Once Panzas. El reconocimiento, acompañado por aplausos y muestras de cariño de los presentes, fue uno de los momentos más emotivos del inicio de la temporada.