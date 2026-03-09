9 de marzo de 2026 - 17:52

Arrancó el Apertura 2026 en Adepu: todos los resultados de la primera fecha

Se disputó la primera fecha del torneo masculino en todas las categorías de Adepu. Hubo actividad en Libres, Juniors, Veteranos, Senior y Maxi Senior.

image
Por Redacción Diario de Cuyo

La Liga de Profesionales de Adepu puso primera y el Torneo Apertura 2026 ya está en marcha. Durante el fin de semana se disputó la primera fecha en la rama masculina, con acción en todas las categorías y un gran movimiento de equipos, jugadores y familias en las canchas del predio de Santa Lucía y otros escenarios.

Leé además

las mejores fotos de la copa challenger de adepu en el bicentenario

Las mejores fotos de la Copa Challenger de Adepu en el Bicentenario

Por Redacción Diario de Cuyo
el apertura 2026 de adepu se pone en marcha: el cronograma de la primera fecha

El Apertura 2026 de Adepu se pone en marcha: el cronograma de la primera fecha

Por Redacción Diario de Cuyo

El campeonato comenzó con partidos intensos, varios resultados ajustados y algunas goleadas que marcaron el ritmo del arranque.

Libres A

En la máxima categoría, La Gloria Sanjuanina comenzó con el pie derecho al golear 6 a 0 a Abogados A Rufrano. Once Calvas también debutó con triunfo tras vencer 2 a 1 a La Franja.

Otro que cantó victoria fue Otro Equipo, con un 1 a 0 ante La Espesa. El mismo resultado obtuvo Club de Amigos contra Atlético Hispano. Por su parte, Pumas superó 2 a 1 a Jockers.

En otros encuentros de la jornada, Calise derrotó 2 a 0 a C-Lesión Universitarios, mientras que Bianconeri se impuso 2 a 1 frente a Champagnat.

Libres B

En la divisional B también hubo varios encuentros atractivos. Gloria Recargada debutó con victoria al vencer 3 a 1 a Simplemente Fútbol, mientras que Versus y Biblioteca Popular igualaron 1 a 1.

Embed

Agrimensura F.C. 3 protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse 3 a 0 frente a La Granjah. Empresarios F.C. también festejó tras vencer 6 a 1 a Borussia C.A.

En otro de los partidos, All Boys y Reggina F.C igualaron 1 a 1., mientras que Abogados B superó por 2 a 1 a La Boero. En esta fecha quedó libre Abogados Foro.

Juniors A

La categoría Juniors A dejó varios encuentros parejos. Once Panzas comenzó con una victoria por 2 a 0 ante Champagnat, mientras que Club de Amigos superó 4 a 2 a Bogas F.C.

A.A. Agrimensura perdió 1 a 0 con Ramones, mientras que Los Andes cayó 1-0 contra Calise.

Por su parte, La Gloria Sanjuanina se impuso 1 a 0 ante Drink Team y Fundametalistas perdió 1 a 0 con Marianito F.C. En el cierre de la fecha, Abogados Rufrano derrotó 2 a 0 a C-Lesión Universitarios.

Juniors B

La categoría Juniors B tuvo una fecha muy movida con diez encuentros. Matasanos debutó con triunfo al vencer 2 a 1 a Enólogos F.C., mientras que Biblioteca Popular se impuso 2 a 0 frente a Médicos.com.

Tercer Tiempo protagonizó una de las goleadas de la jornada al derrotar 4 a 0 a Carlos Salvador. En tanto, Revuelto Gramajo se llevó un ajustado triunfo por 1 a 0 ante Contadores C.

Borussia Leyendas y Los Profes igualaron 2 a 2 en uno de los partidos más parejos de la fecha. Once Calvas también comenzó con victoria al superar 2 a 1 a Colfa F.C.

Embed

Banco San Juan venció 2 a 0 a Simplemente Fútbol, mientras que La Boero derrotó 2 a 1 a Academia Merengue. Ingenieros, por su parte, se impuso 2 a 1 ante Inter-Nados F.C., y Administradores F.C. cerró la jornada con un triunfo 2 a 1 frente a Reggina F.C.

Veteranos A

En Veteranos A, Médicos.com comenzó con una goleada al imponerse 4 a 0 frente a Administradores F.C. Abogados Rufrano también arrancó con triunfo al vencer 2 a 0 a Colfa F.C.

Embed

Revuelto F.C. derrotó 2 a 1 a C-Lesión Universitarios, mientras que Constructores F.C. logró una clara victoria por 6 a 0 ante Contadores.

En otro de los partidos, Once Panzas cayó 3 a 1 ante Empresarios F.C.

Veteranos B

La categoría Veteranos B también tuvo varios resultados destacados. Academia Merengue goleó 4 a 0 a Titanes, mientras que Tigres logró un ajustado triunfo por 3 a 2 frente a Abogados C.

Matasanos venció 3 a 1 a Agrimensura F.C., en tanto que All Boys superó 2 a 0 a La Gloria Sanjuanina.

Otro Equipo se impuso 2 a 1 frente a A.A. Agrimensura, Bioquímicos goleó 5 a 0 a Contadores C y Borussia derrotó 2 a 0 a Branca F.C. En esta jornada quedó libre Defensa F.C.

Senior

En la categoría Senior también hubo partidos muy disputados. Matasanos For Ever venció 2 a 1 a Abogados C, mientras que Pater Famili superó 2 a 1 a Profesores.

Embed

Médicos derrotó 1 a 0 a Contadores C y Gloriosa Alianza protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse 6 a 2 frente a Academia de Profes.

Embed

Por su parte, Contadores B venció por la mínima a Administradores F.C. y Enólogos F.C. derrotó 3 a 1 a Once Panzas.

Maxi Senior

En Maxi Senior se disputaron tres encuentros. Enólogos F.C. superó 3 a 1 a Once Panzas, mientras que Contadores venció 2 a 1 a Abogados.

Embed

En el otro partido de la jornada, Ingenieros tuvo un debut contundente al golear 4 a 0 a Retro.

Un torneo con nombre y homenaje

La primera jornada también tuvo un momento cargado de emoción. El Torneo Apertura 2026 lleva el nombre de Daniel Archilla, recordado jugador de la liga, y el sábado en el predio de Adepu se realizó un homenaje especial en su memoria.

Embed

Su familia estuvo presente y recibió obsequios de parte de los dos equipos en los que Daniel dejó su huella: Enólogos y Once Panzas. El reconocimiento, acompañado por aplausos y muestras de cariño de los presentes, fue uno de los momentos más emotivos del inicio de la temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

jockers, el equipo que salto de la liga universitaria a la de profesionales y no paro de festejar

Jockers, el equipo que saltó de la Liga Universitaria a la de Profesionales y no paró de festejar

Por Federico Frias
Jockers brilló con doble consagración en Libres y Juniors.

Se jugó la Copa Challenger de Adepu en el Bicentenario y Jockers fue el gran protagonista

El presidente de Adepu, Enrique Giménez Castro.

Adepu entra en calor: más tecnología, mejora sanitaria y de canchas, crecimiento del femenino y obra clave en marcha

Hernán Crespo estuvo en dos etapas al frente de San Pablo.

San Pablo despidió a Hernán Crespo tras perder las semifinales del Campeonato Paulista